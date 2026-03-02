中東戰火引爆能源危機？ 台股如何選

中東戰火衝擊之下， 黃金、石油飆漲，台股一度重挫逾800點， 下滑至34,605.36點，不過，包括低軌衛星、鈣鈦礦相關的電力族群、設備股則是盤面上的多頭亮點，分析師強調，在油價飆漲之下，替代能源火力全開有望成為盤面主流，看好是布局的首選，另外，台積電（2330）設備股也可以留意，尤其是今年營收有機會超越2024年， 再創新高，股價已突破平台、後市可期的公司。

台股3月第1 個交易日就受到中東戰火的衝擊，美國與以色列在2月28日發動代號「史詩怒火」的大規模空襲，直接鎖定伊朗首都及多處重要軍事目標，伊朗最高領袖哈米尼已確定在攻擊中身亡，伊朗政府隨後展開報復性打擊，影響美元、油價、金價齊揚。

台股2日以35,277.48點開出，下跌137.01點，一度急殺逾800點，下探至34,605.36點，回測5日線，權王台積電以1,940元開低後承接買盤積極進駐，一度拉至平盤1,995元，穩住多頭軍心，台塑化（6505）、致茂（2360）、緯穎（6669）、欣興（3037）、廣達（2382）等也聯袂上攻，大盤跌點快速縮減，一度拉回到35,345.72點。

鈣鈦礦相關的電力族群、低軌衛星、台積電設備股、都是盤面上的亮點族群，聯合再生（3576）、元晶（6443）、茂迪（6244）、安集（6477）等盤中亮燈漲停，台積電雖在平盤下，但相關概念股包括志聖（2467）、致茂、牧德（3563）、晶呈科技（4768）等盤中亮燈漲停。

證券分析師張陳浩認為，戰爭雖影響台股的表現，但其實輝達財報出爐後的利多出盡走埶 才是台股這波拉回的主要原因，他強調， 輝達在修正後還會再創高，台股開低反而是另一個切入點，從盤面上的強勢指標包括台積電相對抗跌、PA、低軌衛星、台積電設備股、鈣鈦礦相關的電力族群等的表現可以看出。

張陳浩表示，黃金、石油因戰爭飆漲，替代能源有望火力全開成為主流，尤其是看好鈣鈦礦概念股，其中，安集去年第3季毛利率高達36.23%，但股價表現卻是最委屈，另外，聯合再生、元晶、茂迪等股也值得關注。

張陳浩指出，高階封測由CoWos朝CoPos發展的趨勢下，未來CoPos可能將取代CoWos，據了解，台積電2奈米已在使用CoPos；天虹率先完成 310×310 mm 面板級封裝物理氣相沉積（PLP PVD）設備交機，對應CoPoS關鍵製程需求，今年營收有機會超越2024年， 再創新高，股價突破平台整理，後市可期。

張陳浩強調，台積電設備股仍是盤面上的多頭部隊之一，萬潤（6187）、弘塑（3131）、中砂（1560）仍值得關注，有拉回可布局。