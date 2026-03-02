快訊

今年元宵節可見血月 象徵天地失調？命理師：磁場紊亂宜待室內

驚悚影像曝！北市大都會客運輾斃6旬婦 駕駛指視線死角：非故意肇逃

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰雲密布！台股35,000點保衛戰開打 法人指引「生存明燈」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

中東地緣政治升溫，再度牽動全球能源市場敏感神經，台股2日也同步回檔，截至上午11點20分，盤中最低34,605點、最高35,345點，報35,250點，持續力守35,000點大關。針對後市，法人表示，伊朗石油出口高度集中中國，若區域情勢升高，恐牽動油價與金融市場波動。後續除關注能源價格變化外，各國央行政策走向與市場風險情緒亦將成為觀察重點。

安聯投信表示，根據美國能源資訊署（EIA）2023年數據，伊朗近九成石油出口直接流向中國；其天然氣出口則有87%透過管線輸往伊拉克與土耳其；由於荷莫茲海峽為全球兩成液化天然氣供應與25%海運石油運輸的必經之路（2023-2025年數據），後續情勢發展勢將牽動油價相關走勢與石油貿易等變化，須密切關注。

相較於能源面向，伊朗非能源貿易規模可忽略不計。其名目GDP僅占全球GDP的0.4%（2024年IMF數據），其貨物貿易總額僅占全球總貨物貿易0.1%，低於2000年代制裁前的0.5%。

展望後市，安聯投信表示，現階段建議高度聚焦能源價格與金融市場狀況。根據歷史經驗顯示，全球主要央行對此類短期供給衝擊會以暫時性角度評估。然而，全球部分央行可能認為成長放緩將壓抑中期價格壓力，因而傾向寬鬆。

全球另外一些央行則可能擔憂若通膨再度持續上升，讓通膨預期失去錨定，因而選擇收緊。依近期政策傾向推測，美國聯準會與日本央行可能較偏向前者，歐洲央行與英國央行則可能較偏向後者。

安聯投信表示，接下來，可先關注伊朗當地政權與國際情勢變化，依不同情境，如軍事介入但未導致政權更替、政權更替或是區域戰爭升級等，作為油價可能發展的參考依據。以軍事介入但未導致政權更替的情境為例，推估屆時油價可能進一步上升至每桶75美元，隨後迅速回落至緊張前的60美元水準。天然氣價格大致不受影響。

市場將出現短暫風險趨避反應，波動度可能高於委內瑞拉事件，但隨後迅速修復。若油價下降10%，將使通膨率下降0.2–0.3個百分點，提升英國降息機率，歐元區亦略受支持；其他主要央行影響有限。

伊拉克 油價 央行

延伸閱讀

荷姆茲海峽關閉的殺傷力有多強？不只全球通膨飆高 最糟連經濟都衰退

我最夯！期街口布蘭特正2 ETF 單日暴漲逾20%

美伊戰火衝擊荷姆茲海峽！油價飆13%衝82美元 最壞恐見120美元

股匯衝擊 台股3萬5千點保衛戰

相關新聞

台股急殺逾800點後回穩！台積電買盤進駐力守5日線與35,000關卡

台股3月首個交易日即迎來震撼彈，美國與以色列於2月28日發動代號「史詩怒火」的大規模空襲，…

戰火之下誰最勇？MWC 2026點火低軌衛星 「這幾檔」台星鏈部隊飆漲停

中東戰火衝擊台股急殺800點，唯獨「低軌衛星」族群逆勢升空！隨著MWC 2026盛大登場，SpaceX與亞馬遜掀起太空AI與IPO爭霸戰，激勵元晶（6443）、燿華（2367）、華通（2313）、兆赫（2485）等台廠供應鏈紛紛亮燈漲停，群創（3481）、啟碁（6285）、達發（6526）等也聯袂揚升，成為盤面最強多頭主攻部隊。

美伊開戰 哈米尼身亡消息翻轉避險情緒 台股開低急殺後迅速拉回

美國與以色列週末對伊朗發動軍事打擊，連假期間地緣政治風險急升，市場原本預期台股2日將面臨補跌壓力；不過多家外電與伊朗官媒陸續報導，伊朗最高領袖哈米尼在攻擊中身亡，情勢出現新變數，避險情緒並未一路擴大，台股呈現「開低後迅速回穩」的走勢。

美以轟炸伊朗 台股連假後開盤大跌809點 隨即V型反彈

美股在台灣228連假收黑，接著美國與以色列對伊朗發動斬首轟炸，在伊朗最高領導人哈米尼確認身亡的地緣政治衝擊下，台股今天一開盤就大跌809.13點，大盤指數最低為34605.36點，其中護國神山台積電一開盤就大跌55元以每股1940元開出，不過之後馬上呈現V型反彈，早盤最高反彈到1980元，跌幅也快速收斂，才15分鐘的時間跌幅已經收斂到跌244.41點，15分鐘內拉回565點。

美伊戰事宜擇優換股 野村投信看好這四族群

隨著中東地緣政治緊張情勢再度升溫，野村投信台股研究團隊表示，長期而言，仍看好AI伺服器及相關供應鏈的結構性需求，並持續關注具有競爭優勢的企業，包括：台廠上游半導體、封測廠、設備製造及關鍵零組件等。野村投信表示，投資人可擇優逢低布局或交給專業經理人單筆或定期定額布局台股主動式基金。

月配股息再投入0056、00878、00919...真的能複利、月月多領息？專家點破：小心只是資產左手換右手

最近看到一篇高股息教戰的發文，獲得廣大網友的贊同與迴響，不禁讓我冷汗直流，因為這個誤會真的太大了...文中說明利用0056、00878、00919三檔不同月份除息的ETF，把每月領到的股息滾動再投入下

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。