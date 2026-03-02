戰火之下誰最勇？MWC 2026點火低軌衛星 「這幾檔」台星鏈部隊飆漲停
中東戰火衝擊台股急殺800點，唯獨「低軌衛星」族群逆勢升空！隨著MWC 2026盛大登場，SpaceX與亞馬遜掀起太空AI與IPO爭霸戰，激勵元晶（6443）、燿華（2367）、華通（2313）、兆赫（2485）等台廠供應鏈紛紛亮燈漲停，群創（3481）、啟碁（6285）、達發（6526）等也聯袂揚升，成為盤面最強多頭主攻部隊。
2026年3月2日至5日登場的MWC 2026（世界行動通訊大會）以「IQ Era」為主題，低軌衛星與AI走向終端應用成為最大亮點。SpaceX、Eutelsat、Viasat、SES等國際衛星營運商齊聚，顯示太空通訊已正式進入規模化競賽階段。
其中，SpaceX除持續推進衛星布建計畫，衛星總數在取得美國聯邦通訊委員會核准後已提升至約1.5萬顆，並規劃部署百萬顆衛星藍圖。V3世代衛星傳輸速度較V2提升近十倍、單顆重量突破1,500公斤，帶動高階PCB規格與面積同步升級。法人預估，衛星業務今年營收可望年增30%，下半年出貨動能轉強。
台廠供應鏈同步受惠。PCB龍頭華通掌握衛星板市占優勢，低軌衛星訂單持續放量，HDI稼動率維持高檔。公司今年資本支出約120至150億元，在台擴產支應資料中心與衛星需求，新產能最快第2季開出，泰國二期第4季放量。
網通廠啟碁主要客戶訂閱數優於預期，今年維持高雙位數成長，帶動地面接收設備出貨擴張。太陽能模組廠元晶則兼具政策題材與衛星合作優勢，為台廠中少數與SpaceX具太陽能合作關係者，隨建築強制裝設太陽能政策上路，有助營運動能。
此外，昇達科（3491）受惠衛星頻寬升級與元件用量增加，產值提升可期。AST SpaceMobile來台尋求合作，也為供應鏈增添新客源想像。
值得留意的是，PCB大廠燿華近期因股價於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公布1月每股淨損0.06元。2025年第4季每股淨損0.11元。今日股價仍放量攻上漲停。
整體而言，隨著全球兩大富豪馬斯克與貝佐斯正式開戰掀起太空衛星競賽，從衛星寬頻到太空AI資料中心布局加速，低軌衛星正由題材走向實質訂單循環。MWC 2026成為產業轉折觀察點，台灣供應鏈有望迎來新一波成長浪潮。
