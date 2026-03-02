快訊

戰火之下誰最勇？MWC 2026點火低軌衛星 「這幾檔」台星鏈部隊飆漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
圖為低軌衛星示意圖。（美聯社）

中東戰火衝擊台股急殺800點，唯獨「低軌衛星」族群逆勢升空！隨著MWC 2026盛大登場，SpaceX與亞馬遜掀起太空AI與IPO爭霸戰，激勵元晶（6443）、燿華（2367）、華通（2313）、兆赫（2485）等台廠供應鏈紛紛亮燈漲停，群創（3481）、啟碁（6285）、達發（6526）等也聯袂揚升，成為盤面最強多頭主攻部隊。

2026年3月2日至5日登場的MWC 2026（世界行動通訊大會）以「IQ Era」為主題，低軌衛星與AI走向終端應用成為最大亮點。SpaceX、Eutelsat、Viasat、SES等國際衛星營運商齊聚，顯示太空通訊已正式進入規模化競賽階段。

其中，SpaceX除持續推進衛星布建計畫，衛星總數在取得美國聯邦通訊委員會核准後已提升至約1.5萬顆，並規劃部署百萬顆衛星藍圖。V3世代衛星傳輸速度較V2提升近十倍、單顆重量突破1,500公斤，帶動高階PCB規格與面積同步升級。法人預估，衛星業務今年營收可望年增30%，下半年出貨動能轉強。

台廠供應鏈同步受惠。PCB龍頭華通掌握衛星板市占優勢，低軌衛星訂單持續放量，HDI稼動率維持高檔。公司今年資本支出約120至150億元，在台擴產支應資料中心與衛星需求，新產能最快第2季開出，泰國二期第4季放量。

網通廠啟碁主要客戶訂閱數優於預期，今年維持高雙位數成長，帶動地面接收設備出貨擴張。太陽能模組廠元晶則兼具政策題材與衛星合作優勢，為台廠中少數與SpaceX具太陽能合作關係者，隨建築強制裝設太陽能政策上路，有助營運動能。

此外，昇達科（3491）受惠衛星頻寬升級與元件用量增加，產值提升可期。AST SpaceMobile來台尋求合作，也為供應鏈增添新客源想像。

值得留意的是，PCB大廠燿華近期因股價於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公布1月每股淨損0.06元。2025年第4季每股淨損0.11元。今日股價仍放量攻上漲停。

整體而言，隨著全球兩大富豪馬斯克與貝佐斯正式開戰掀起太空衛星競賽，從衛星寬頻到太空AI資料中心布局加速，低軌衛星正由題材走向實質訂單循環。MWC 2026成為產業轉折觀察點，台灣供應鏈有望迎來新一波成長浪潮。

台股急殺逾800點後回穩！台積電買盤進駐力守5日線與35,000關卡

台股3月首個交易日即迎來震撼彈，美國與以色列於2月28日發動代號「史詩怒火」的大規模空襲，…

美伊開戰 哈米尼身亡消息翻轉避險情緒 台股開低急殺後迅速拉回

美國與以色列週末對伊朗發動軍事打擊，連假期間地緣政治風險急升，市場原本預期台股2日將面臨補跌壓力；不過多家外電與伊朗官媒陸續報導，伊朗最高領袖哈米尼在攻擊中身亡，情勢出現新變數，避險情緒並未一路擴大，台股呈現「開低後迅速回穩」的走勢。

美以轟炸伊朗 台股連假後開盤大跌809點 隨即V型反彈

美股在台灣228連假收黑，接著美國與以色列對伊朗發動斬首轟炸，在伊朗最高領導人哈米尼確認身亡的地緣政治衝擊下，台股今天一開盤就大跌809.13點，大盤指數最低為34605.36點，其中護國神山台積電一開盤就大跌55元以每股1940元開出，不過之後馬上呈現V型反彈，早盤最高反彈到1980元，跌幅也快速收斂，才15分鐘的時間跌幅已經收斂到跌244.41點，15分鐘內拉回565點。

美伊戰事宜擇優換股 野村投信看好這四族群

隨著中東地緣政治緊張情勢再度升溫，野村投信台股研究團隊表示，長期而言，仍看好AI伺服器及相關供應鏈的結構性需求，並持續關注具有競爭優勢的企業，包括：台廠上游半導體、封測廠、設備製造及關鍵零組件等。野村投信表示，投資人可擇優逢低布局或交給專業經理人單筆或定期定額布局台股主動式基金。

月配股息再投入0056、00878、00919...真的能複利、月月多領息？專家點破：小心只是資產左手換右手

最近看到一篇高股息教戰的發文，獲得廣大網友的贊同與迴響，不禁讓我冷汗直流，因為這個誤會真的太大了...文中說明利用0056、00878、00919三檔不同月份除息的ETF，把每月領到的股息滾動再投入下

