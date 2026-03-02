快訊

驚悚影像曝！北市大都會客運輾斃6旬婦 駕駛指視線死角：非故意肇逃

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

台股急殺後跌幅收斂 台積電盤中回到平盤

中央社／ 台北2日電

中東局勢緊張，台股今天早盤開低，一度重挫809點，最低曾觸及34605點，隨後跌幅收斂，跌點縮小至100點內；權王台積電開盤下跌55元至1940元，盤中跌幅收斂，最高回到平盤1995元，隨後拉回小跌5元。

截至10點40分，大盤指數為35252.81點，下跌161.68點，成交值約5943億元。權值股盤中表現，鴻海下跌5元，為237.5元；聯發科下跌30元，為1915元；台達電下跌15元，為1415元。

電子類股指數下跌0.3%、金融類股指數下跌1.5%，代表中小型股票的櫃買指數盤中跌幅收斂，下跌0.07%。

美伊開火，相關戰爭題材帶動部分航運及軍工概念股盤中走揚。貨櫃三雄陽明、萬海、長榮盤中皆有逾3%漲幅。

軍工概念股方面，和成、中信造船漲幅逾1%；千附精密、雷虎分別上漲0.45%、0.62%。

資深證券分析師王兆立向中央社記者表示，今天預估成交值可望落在新台幣1兆元附近。觀察目前盤勢，美股期指電子盤跌幅出現收斂，加上台股整體仍維持多頭格局，市場評估戰爭相關利空的實質衝擊有限。

他指出，儘管今天開盤指數一度重挫，但目前跌幅收斂至約200點內，顯示買盤仍有承接力道，目前呈現個股表現，短線風險未擴大，不過指數跌點在200點上下震盪，要由黑翻紅仍有難度。

台股

台股急殺逾800點後回穩！台積電買盤進駐力守5日線與35,000關卡

台股3月首個交易日即迎來震撼彈，美國與以色列於2月28日發動代號「史詩怒火」的大規模空襲，…

戰火之下誰最勇？MWC 2026點火低軌衛星 「這幾檔」台星鏈部隊飆漲停

中東戰火衝擊台股急殺800點，唯獨「低軌衛星」族群逆勢升空！隨著MWC 2026盛大登場，SpaceX與亞馬遜掀起太空AI與IPO爭霸戰，激勵元晶（6443）、燿華（2367）、華通（2313）、兆赫（2485）等台廠供應鏈紛紛亮燈漲停，群創（3481）、啟碁（6285）、達發（6526）等也聯袂揚升，成為盤面最強多頭主攻部隊。

美伊開戰 哈米尼身亡消息翻轉避險情緒 台股開低急殺後迅速拉回

美國與以色列週末對伊朗發動軍事打擊，連假期間地緣政治風險急升，市場原本預期台股2日將面臨補跌壓力；不過多家外電與伊朗官媒陸續報導，伊朗最高領袖哈米尼在攻擊中身亡，情勢出現新變數，避險情緒並未一路擴大，台股呈現「開低後迅速回穩」的走勢。

美以轟炸伊朗 台股連假後開盤大跌809點 隨即V型反彈

美股在台灣228連假收黑，接著美國與以色列對伊朗發動斬首轟炸，在伊朗最高領導人哈米尼確認身亡的地緣政治衝擊下，台股今天一開盤就大跌809.13點，大盤指數最低為34605.36點，其中護國神山台積電一開盤就大跌55元以每股1940元開出，不過之後馬上呈現V型反彈，早盤最高反彈到1980元，跌幅也快速收斂，才15分鐘的時間跌幅已經收斂到跌244.41點，15分鐘內拉回565點。

美伊戰事宜擇優換股 野村投信看好這四族群

隨著中東地緣政治緊張情勢再度升溫，野村投信台股研究團隊表示，長期而言，仍看好AI伺服器及相關供應鏈的結構性需求，並持續關注具有競爭優勢的企業，包括：台廠上游半導體、封測廠、設備製造及關鍵零組件等。野村投信表示，投資人可擇優逢低布局或交給專業經理人單筆或定期定額布局台股主動式基金。

月配股息再投入0056、00878、00919...真的能複利、月月多領息？專家點破：小心只是資產左手換右手

最近看到一篇高股息教戰的發文，獲得廣大網友的贊同與迴響，不禁讓我冷汗直流，因為這個誤會真的太大了...文中說明利用0056、00878、00919三檔不同月份除息的ETF，把每月領到的股息滾動再投入下

