聽新聞
0:00 / 0:00
台股急殺後跌幅收斂 台積電盤中回到平盤
中東局勢緊張，台股今天早盤開低，一度重挫809點，最低曾觸及34605點，隨後跌幅收斂，跌點縮小至100點內；權王台積電開盤下跌55元至1940元，盤中跌幅收斂，最高回到平盤1995元，隨後拉回小跌5元。
截至10點40分，大盤指數為35252.81點，下跌161.68點，成交值約5943億元。權值股盤中表現，鴻海下跌5元，為237.5元；聯發科下跌30元，為1915元；台達電下跌15元，為1415元。
電子類股指數下跌0.3%、金融類股指數下跌1.5%，代表中小型股票的櫃買指數盤中跌幅收斂，下跌0.07%。
美伊開火，相關戰爭題材帶動部分航運及軍工概念股盤中走揚。貨櫃三雄陽明、萬海、長榮盤中皆有逾3%漲幅。
軍工概念股方面，和成、中信造船漲幅逾1%；千附精密、雷虎分別上漲0.45%、0.62%。
資深證券分析師王兆立向中央社記者表示，今天預估成交值可望落在新台幣1兆元附近。觀察目前盤勢，美股期指電子盤跌幅出現收斂，加上台股整體仍維持多頭格局，市場評估戰爭相關利空的實質衝擊有限。
他指出，儘管今天開盤指數一度重挫，但目前跌幅收斂至約200點內，顯示買盤仍有承接力道，目前呈現個股表現，短線風險未擴大，不過指數跌點在200點上下震盪，要由黑翻紅仍有難度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。