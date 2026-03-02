快訊

美伊開戰 哈米尼身亡消息翻轉避險情緒 台股開低急殺後迅速拉回

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
美國與以色列對伊朗發動斬首轟炸，在地緣政治衝擊下，台股今天一開盤就大跌809.13點，不過之後馬上呈現V型反彈，早盤最高反彈到1980元，跌幅也快速收斂，才15分鐘的時間跌幅已經收斂到跌244.41點，15分鐘內拉回565點。記者許正宏／攝影
美國與以色列對伊朗發動斬首轟炸，在地緣政治衝擊下，台股今天一開盤就大跌809.13點，不過之後馬上呈現V型反彈，早盤最高反彈到1980元，跌幅也快速收斂，才15分鐘的時間跌幅已經收斂到跌244.41點，15分鐘內拉回565點。記者許正宏／攝影

美國與以色列週末對伊朗發動軍事打擊，連假期間地緣政治風險急升，市場原本預期台股2日將面臨補跌壓力；不過多家外電與伊朗官媒陸續報導，伊朗最高領袖哈米尼在攻擊中身亡，情勢出現新變數，避險情緒並未一路擴大，台股呈現「開低後迅速回穩」的走勢。

加權指數今天開盤落在 35,277點附近，早盤一度下探至 34,605點、跌點擴大超過800點，但隨後買盤回流、跌幅明顯收斂；至上午10點多，指數回到35,303點附近，成交金額約5,700多億元，盤面由恐慌式賣壓轉為震盪整理。

權值股台積電（2330）成為穩盤關鍵之一。台積電今早以1,940元跳空開出後，隨即出現低接買盤拉抬，盤中回升至1,985元附近，跌幅縮小至約0.5%；台積電開盤下挫對大盤一度造成明顯壓力，但隨股價回穩，指數跌點跟著收斂。

市場解讀，短線仍需觀察衝突是否擴大、伊朗後續回應與中東能源運輸風險，消息面變化快，台股難免高波動；但從今天盤勢來看，資金在開盤急挫後選擇先行回補權值與部分大型股，顯示對風險的定價轉為更偏向「事件驅動的短線震盪」而非全面性崩跌。

