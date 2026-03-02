聽新聞
0:00 / 0:00
美伊戰事宜擇優換股 野村投信看好這四族群
隨著中東地緣政治緊張情勢再度升溫，野村投信台股研究團隊表示，長期而言，仍看好AI伺服器及相關供應鏈的結構性需求，並持續關注具有競爭優勢的企業，包括：台廠上游半導體、封測廠、設備製造及關鍵零組件等。野村投信表示，投資人可擇優逢低布局或交給專業經理人單筆或定期定額布局台股主動式基金。
野村投信台股研究團隊指出：
一、基本面影響有限，短期供應鏈壓力恐升高
目前的中東緊張局勢，尚未對全球長期需求面造成實質衝擊。然而，短期供應鏈風險已開始浮現，包括國際油價上揚、匯率震盪、海運交通可能受阻等，均可能對企業營運成本造成壓力，對市場情緒亦有負面影響。
二、回顧2025年區域衝突期間，部分族群相對抗跌
回顧2025年6月區域發生約10天衝突期間，台股包括：原物料、科技、資本設備、金融及運輸等族群，曾出現股價止跌回升的現象。這次事件在性質上具有一定相似度，歷史走勢可能重演，但仍需密切觀察局勢演變，包括衝突持續時間與擴大程度。
三、短線市場情緒偏弱， AI 伺服器長期需求展望不變
台股近期創下歷史新高後，這次事件對市場情緒形成壓力，短線獲利了結賣壓可能加大，投資人也可能保持觀望以了解後續發展。然而，目前並未調整整體需求假設，除非局勢進一步惡化。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。