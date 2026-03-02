聽新聞
美伊戰事效應 貨櫃三雄勁揚、航空股承壓
美伊開火，地緣政治動盪，業界分析，貨櫃與散裝業者將因繞道航行吸收多餘運力，有利運價，貨櫃三雄股價早盤攻近漲停，散裝股新興亮燈，航空股則因油價上漲壓力走跌。
美國與以色列對伊朗發動攻擊，美國總統川普表示，美軍的打擊行動可能持續4個星期。業界分析指出，美伊戰爭開打後，貨櫃航運龍頭馬士基（Maersk）與赫伯羅德（Hapag-Lloyd）表示，兩公司合作的船運服務將再度暫時改道繞行非洲南端好望角，避開紅海和蘇伊士運河。
業界人士指出，根據2024年的紅海危機經驗，繞道好望角將導致航程增加10至14天，並吸收全球8至12%的運能。觀察近期貨櫃運價指數，受中國農曆春節假期影響，需求減淡，市場呈現修正狀態，近日美伊衝突事件擴大，船舶將無法靠行相關鄰近地區，短期運價看漲。
長榮海運、陽明海運的中東線占比約10%，萬海航運則約15%。貨櫃三雄股價今天勁揚，長榮、陽明、萬海早盤股價接近漲停，隨後維持約3%的漲幅。散裝航運股新興漲停，台驊也維持2%以上的漲幅。
此外，業界擔憂，中東戰爭局勢緊張之下，激勵國際油價上漲，進而增加航空公司營運成本，以及航行壓力；華航、長榮航早盤股價下跌約4%、台灣虎航、星宇航空小跌。
