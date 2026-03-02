月配股息再投入0056、00878、00919...真的能複利、月月多領息？專家點破：小心只是資產左手換右手

最近看到一篇高股息教戰的發文，獲得廣大網友的贊同與迴響，不禁讓我冷汗直流，因為這個誤會真的太大了...文中說明利用0056、00878、00919三檔不同月份除息的ETF，把每月領到的股息滾動再投入下一檔即將除息的ETF，形成一個持續增加循環。

表面上看起來像月月領息、月月滾利，但這套方法的bug其實很明確：

把「除息」當成「多拿到錢」

ETF除息 ≠ 多賺一次，除息本質是：把資產轉成現金 (其實就是贖回)。

假設ETF 20元，配1元，除息後會變成 19元 + 1元現金，你的總資產並沒有變化，這個策略的第一個錯誤是「把現金流錯當成額外報酬」。

忽略填息風險

這套方法默認：領息後-下一檔會順利填息-市場不下跌，但其實有三個隱藏風險：

1、高股息股多屬景氣循環 2、空頭時最容易跌的是金融與傳產 3、填息失敗會形成「配息幻覺」

如果遇到系統性回檔，會變成：一邊領息，其實資產價值持續走低。

稅負與交易成本被忽略

頻繁操作會產生：交易手續費、證交稅、二代健保補充保費（大戶），長期下來都會侵蝕到報酬。

核心報酬概念錯置

投資報酬本質來自：企業獲利成長 + 評價提升，但這套策略只圍繞「配息時間表」運作，忽略：

標的成長性 產業趨勢 景氣循環 市場估值

這其實是在追「現金流節奏」，而不是追「總報酬最大化」。

最大的心理陷阱

這種策略的吸引力在於：月月有錢進帳，很爽。但爽感 ≠ 資產成長。

很多人會誤以為自己在「複利滾動」，實際上只是把資產左手換右手。

這不是一個提高報酬的策略，只是把「一次年配」拆成「12次心理配息」，如果市場走多頭，就算你不轉來轉去，也是會獲利賺錢，如果市場震盪或空頭，這套方法可能會越轉越虧，讓你感到萬分沮喪，至開始懷疑人生（早知道傷心總是...）

◎感謝 基金黑武士 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。