美以攻伊朗 台股開盤後大跌809點V型反彈逾500點、收復35000關卡

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台股今日開盤後大跌809點，隨後V型反彈超過500點，收復35000關卡。圖/本報系資料照片 莊淳詠
台股今日開盤後大跌809點，隨後V型反彈超過500點，收復35000關卡。圖/本報系資料照片 莊淳詠

美股接連兩天大跌，美國對伊朗發動斬首行動且伊朗最高領導人哈米尼身亡的地緣政治衝擊，台股一開盤就大跌809.13點，大盤指數最低為34605.36點，其中護國神山台積電一開盤就大跌55元以每股1940元開出，不過之後馬上呈現V型反彈，早盤最高反彈到1980元，跌幅也快速收斂，才15分鐘的時間跌幅已經收斂到跌244.41點，15分鐘內拉回565點。

在此同時，不到半個小時成交量已接近三千億元，低接買盤由此可見，估計台股今天成交量將再度破兆。

台股上周四因獲利賣壓湧現，盤中一度下跌242點，尾盤MSCI調整生效，終場指數小漲1點以35414 點作收。生產者物價指數高於預期，加上輝達上周四重挫5.5%，周五又續挫4.2%，道瓊下跌1.05%，那指下跌0.92%，費半亦下跌1.21%。周末美以襲擊伊朗，金融市場頻添變數。

輝達法說落幕，法人建議台股後續的布局焦點應該放在2月營收公告以及各項展覽，穩健操作者可逢低布局高殖利率相關個股。法人分析，從量價結構來看，依技術線型解讀，台股新春資金行情強力發威，促使大盤於馬年甫開盤，即再創歷史新高35579點且銳不可擋。不過也因為指數漲幅過大，技術指標嚴重超買，所幸成交值亦同步創下1兆2078億元天量，以量滾量人氣沸騰，但震盪勢必將會更加劇，進出應有風險意識。

從看盤指標而言，權王台積電權重愈來愈高，超越45%，尤其正處於兩千整數關卡攻防，走勢牽一髮而動全身，可參考ADR（美國存託憑證）動向。

