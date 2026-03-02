聽新聞
0:00 / 0:00
台股急殺逾800點後回穩！台積電買盤進駐力守5日線與35,000關卡
台股3月首個交易日即迎來震撼彈，美國與以色列於2月28日發動代號「史詩怒火」的大規模空襲，直接鎖定伊朗首都及多處重要軍事目標，伊朗最高領袖哈米尼已確定在攻擊中身亡，伊朗政府隨後展開報復性打擊，影響美元、油價、金價齊揚。台股2日開盤下跌137.01點，報35,277.48點，隨後一度急殺逾800點、下探至34,605.36點、回測5日線，所幸台積電（2330）承接買盤積極進駐，台塑化（6505）、致茂（2360）、緯穎（6669）、欣興（3037）、廣達（2382）等也聯袂逆勢揚升，大盤跌點快速縮減至不到250點，力守5日線與35,000關卡。
五大權值股表現上，台積電開低55元、報1,940元；台達電（2308）開低75元、報1,355元；鴻海（2317）開低9元、報234元；聯發科（2454）開平在1,945元；日月光投控（3711）開低29元、報358.5元。
盤面資金明顯轉進油電燃氣與航運、紡織族群。
回顧台股2月續漲3,350.74點、漲幅10.45%，收歷史新高35,414.49點，月線連3漲；三大法人聯手買超1,294.42億元，包括外資買超1,259.46億元、投信買超491.93億元、自營商賣超456.96億元。
法人指出，台股目前技術面強勢，但行情有過熱跡象，加上中東戰事增添避險情緒，短期將陷入高檔震盪整理，觀察10日線支撐。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。