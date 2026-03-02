快訊

台股急殺逾800點後回穩！台積電買盤進駐力守5日線與35,000關卡

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台北股市一度急殺逾800點。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
台北股市一度急殺逾800點。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

台股3月首個交易日即迎來震撼彈，美國與以色列於2月28日發動代號「史詩怒火」的大規模空襲，直接鎖定伊朗首都及多處重要軍事目標，伊朗最高領袖哈米尼已確定在攻擊中身亡，伊朗政府隨後展開報復性打擊，影響美元、油價、金價齊揚。台股2日開盤下跌137.01點，報35,277.48點，隨後一度急殺逾800點、下探至34,605.36點、回測5日線，所幸台積電（2330）承接買盤積極進駐，台塑化（6505）、致茂（2360）、緯穎（6669）、欣興（3037）、廣達（2382）等也聯袂逆勢揚升，大盤跌點快速縮減至不到250點，力守5日線與35,000關卡。

五大權值股表現上，台積電開低55元、報1,940元；台達電（2308）開低75元、報1,355元；鴻海（2317）開低9元、報234元；聯發科（2454）開平在1,945元；日月光投控（3711）開低29元、報358.5元。

盤面資金明顯轉進油電燃氣與航運、紡織族群。

回顧台股2月續漲3,350.74點、漲幅10.45%，收歷史新高35,414.49點，月線連3漲；三大法人聯手買超1,294.42億元，包括外資買超1,259.46億元、投信買超491.93億元、自營商賣超456.96億元。

法人指出，台股目前技術面強勢，但行情有過熱跡象，加上中東戰事增添避險情緒，短期將陷入高檔震盪整理，觀察10日線支撐。

AI疑慮與中東局勢緊張 投顧估台股呈震盪態勢

中東戰火衝擊台股備戰 法人預期面臨35,000點大關攻防

股匯衝擊 台股3萬5千點保衛戰

美以攻擊伊朗中東局勢緊繃　法人：台股2日震盪難免

美以攻伊朗 台股開盤後大跌809點V型反彈逾500點、收復35000關卡

美股接連兩天大跌，美國對伊朗發動斬首行動且伊朗最高領導人哈米尼身亡的地緣政治衝擊，台股一開盤就大跌809.13點，大盤指數最低為34605.36點，其中護國神山台積電一開盤就大跌55元以每股1940元開出，不過之後馬上呈現V型反彈，早盤最高反彈到1980元，跌幅也快速收斂，才15分鐘的時間跌幅已經收斂到跌244.41點，15分鐘內拉回565點。

中東戰火衝擊台股備戰 法人預期面臨35,000點大關攻防

228連假期間，中東戰火四射，加上美股、台積電ADR等全數下跌，恐衝擊今（2）日台股多頭信心，市場積極備戰，法人預期行情將面臨35,000點大關攻防。專家預期指數下檔33,000點附近，將有第一道強力支撐，中長期上檔37,000點目標不變。

股匯衝擊 台股3萬5千點保衛戰

中東地區爆發軍事衝突，加上二二八連假期間美股、台積電ＡＤＲ等全數下跌，法人預估台股今天面臨下跌壓力，將展開三萬五千點保衛戰，預期指數下檔支撐落在三萬三千點附近。匯市方面，美元及日圓等避險貨幣有機會轉強，新台幣有貶值空間，預期會往卅一點五元兌換一美元靠攏。

一周盤前股市解析／電源、塑化、生技 可留意

台股上周四（26日）受輝達財報亮眼、台積電ADR續漲鼓舞，指數終場上漲1點、以35,414點作收，成交量達1.1兆元，再寫歷史新猷，全月上漲3,351點，創史上最強2月。雖在228連假期間，中東爆發地緣政治危機，美股下跌，但市場預期短線亂流過後，行情將回歸基本面。

就市論勢／散熱、滑軌、機殼 淡季不淡

盤勢分析

