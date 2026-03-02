快訊

伊朗代理勢力真主黨參戰！以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

經典賽／大雨來襲…中華隊首場官辦熱身賽確定沒了

川普速報／美定調伊朗戰事4周收尾 僅27%美人支持空襲

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰火 安聯投信：聚焦能源價格、通膨影響

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

228連假期間，中東戰火引爆。安聯投信表示，根據美國能源資訊署（EIA）2023年數據，伊朗近九成石油出口直接流向中國；其天然氣出口則有87%透過管線輸往伊拉克與土耳其；由於荷莫茲海峽為全球兩成液化天然氣供應與25%海運石油運輸的必經之路（2023-2025年數據），後續情勢發展勢將牽動油價相關走勢與石油貿易等變化，須密切關注。相較於能源面向，伊朗非能源貿易規模可忽略不計。其名目GDP僅占全球GDP的0.4%（2024年IMF數據），其貨物貿易總額僅占全球總貨物貿易0.1%，低於2000年代制裁前的0.5%。

展望後市，安聯投信表示，現階段建議高度聚焦能源價格與金融市場狀況。根據歷史經驗顯示，全球主要央行對此類短期供給衝擊會以暫時性角度評估。然而，全球部分央行可能認為成長放緩將壓抑中期價格壓力，因而傾向寬鬆；全球另外一些央行則可能擔憂若通膨再度持續上升，讓通膨預期失去錨定，因而選擇收緊。依近期政策傾向推測，美國聯準會與日本央行可能較偏向前者，歐洲央行與英國央行則可能較偏向後者。

安聯投信表示，接下來，可先關注伊朗當地政權與國際情勢變化，依不同情境，如軍事介入但未導致政權更替、政權更替或是區域戰爭升級等，作為油價可能發展的參考依據。以軍事介入但未導致政權更替的情境為例，推估屆時油價可能進一步上升至每桶75美元，隨後迅速回落至緊張前的60美元水準。天然氣價格大致不受影響。市場將出現短暫風險趨避反應，波動度可能高於委內瑞拉事件，但隨後迅速修復。若油價下降10%，將使通膨率下降0.2–0.3個百分點，提升英國降息機率，歐元區亦略受支持；其他主要央行影響有限。

伊拉克 伊朗 油價

延伸閱讀

美伊戰火衝擊荷姆茲海峽！油價飆13%衝82美元 最壞恐見120美元

中東戰火方…酣原油輸運受阻 OPEC+宣布4月增產

美伊衝突升級 荷姆茲海峽「形同關閉」陸學者：全球能源結構恐重組

中東戰事衝擊港金融？陳茂波：短期或影響金價、油價

相關新聞

台股急殺逾800點後回穩！台積電買盤進駐力守5日線與35,000關卡

台股3月首個交易日即迎來震撼彈，美國與以色列於2月28日發動代號「史詩怒火」的大規模空襲，…

美以攻伊朗 台股開盤後大跌809點V型反彈逾500點、收復35000關卡

美股接連兩天大跌，美國對伊朗發動斬首行動且伊朗最高領導人哈米尼身亡的地緣政治衝擊，台股一開盤就大跌809.13點，大盤指數最低為34605.36點，其中護國神山台積電一開盤就大跌55元以每股1940元開出，不過之後馬上呈現V型反彈，早盤最高反彈到1980元，跌幅也快速收斂，才15分鐘的時間跌幅已經收斂到跌244.41點，15分鐘內拉回565點。

中東戰火衝擊台股備戰 法人預期面臨35,000點大關攻防

228連假期間，中東戰火四射，加上美股、台積電ADR等全數下跌，恐衝擊今（2）日台股多頭信心，市場積極備戰，法人預期行情將面臨35,000點大關攻防。專家預期指數下檔33,000點附近，將有第一道強力支撐，中長期上檔37,000點目標不變。

股匯衝擊 台股3萬5千點保衛戰

中東地區爆發軍事衝突，加上二二八連假期間美股、台積電ＡＤＲ等全數下跌，法人預估台股今天面臨下跌壓力，將展開三萬五千點保衛戰，預期指數下檔支撐落在三萬三千點附近。匯市方面，美元及日圓等避險貨幣有機會轉強，新台幣有貶值空間，預期會往卅一點五元兌換一美元靠攏。

一周盤前股市解析／電源、塑化、生技 可留意

台股上周四（26日）受輝達財報亮眼、台積電ADR續漲鼓舞，指數終場上漲1點、以35,414點作收，成交量達1.1兆元，再寫歷史新猷，全月上漲3,351點，創史上最強2月。雖在228連假期間，中東爆發地緣政治危機，美股下跌，但市場預期短線亂流過後，行情將回歸基本面。

就市論勢／散熱、滑軌、機殼 淡季不淡

盤勢分析

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。