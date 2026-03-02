聽新聞
AI疑慮與中東局勢緊張 投顧估台股呈震盪態勢
台灣228連假期間，美股受AI評價疑慮影響全面走低，輝達股價累計跌9.3%，台積電ADR也下滑3.3%，且美國與以色列對伊朗發動攻擊；台指期夜盤27日終場下跌逾500點。投顧指出，地緣政治使避險情緒升溫，今天台股開盤恐面臨震盪壓力。
美股四大指數在228連假期間連跌兩日，道瓊工業指數下跌1%，標準普爾500指數跌0.9%，那斯達克指數跌約2%，費城半導體指數挫逾4%。美國與以色列對伊朗發動攻擊，投顧表示，若情勢升高，將可能推升油價並衝擊全球經濟與金融市場。
此外，市場也關注「2026蘋果春季新品週」將於美國時間3月2日當週登場，相關供應鏈動向可能牽動電子權值股走勢。
台股26日漲1.42點，收在35414.49點，成交值新台幣1兆1372.31億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超139.86億元。
晶圓代工廠台積電（2330）上週股價再創歷史新高，一度達到2025元，26日收在1995元，單週累計上漲80元。據統計，台積電股東人數持續增加，突破200萬人，達到201萬4899人，單週增加3萬2223人。
