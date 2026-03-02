AI疑慮與中東局勢緊張 投顧估台股呈震盪態勢

美股接連兩天大跌，美國對伊朗發動斬首行動且伊朗最高領導人哈米尼身亡的地緣政治衝擊，台股一開盤就大跌809.13點，大盤指數最低為34605.36點，其中護國神山台積電一開盤就大跌55元以每股1940元開出，不過之後馬上呈現V型反彈，早盤最高反彈到1980元，跌幅也快速收斂，才15分鐘的時間跌幅已經收斂到跌244.41點，15分鐘內拉回565點。

2026-03-02 09:28