中東戰火衝擊台股備戰 法人預期面臨35,000點大關攻防

228連假期間，中東戰火四射，加上美股、台積電（2330）ADR等全數下跌，恐衝擊今（2）日台股多頭信心，市場積極備戰，法人預期行情將面臨35,000點大關攻防。專家預期指數下檔33,000點附近，將有第一道強力支撐，中長期上檔37,000點目標不變。

對於中東戰事對台股今日可能衝擊，國安基金官員表示，國安基金不是股市下跌就護盤，根據過往進場護盤的條件，必須出現國家面臨重大軍事或政治威脅、外國對台政策有重大不利改變、外資有大幅撤出或大量進出，有干擾本國金融市場安定的意圖時，或其他經基金管理委員會認定的情事，國安基金委員會才會進行討論。

多家大型法人機構認為，戰爭僅對短線造成衝擊，中長期仍以美股、台股的企業獲利增長態勢為主要的趨勢依歸。

短線上，台股因波段漲多，均線確實呈現較大的乖離，短期將因戰爭風險而回檔，但預估本益比在18倍至19倍，換算指數約31,374點至33,117點，將具備強力支撐。

目前台股月線與季線分別為32,740、30,122點，因此，預估指數若回檔至32,740至33,110點間就可逢低開始布局；中長期方面，若中東局勢快速回穩，指數將上看37,000點不變。

依據歷史經驗，軍工類股在軍事衝突爆發後，通常表現優於大盤，因為政府支出增加與訂單需求提升；地緣政治緊張常導致原油價格上漲，並推動能源類股及塑化類股回升；貨櫃航運類股可望因航線繞道吸收運能而出現運價上漲；具殖利率的電信類股則可望成為資金避風港。

根據富邦、永豐、台新、統一等大型投顧的彙總，分析1980至2025年六場中東與俄羅斯戰爭，同樣都會驅動短期油價，但對股市未造成明顯衝擊。六場戰爭發生後一、三、六個月，WTI西德州油價平均上漲9.6%、16.5%、跌0.6%，標普500指數則平均上漲1.7%、1.7%與4.9%。

六次事件中僅1990年（伊拉克入侵科威特）、2022年（俄烏戰爭）使美股三個月內出現下跌；六次事件發生前後，美股均呈正報酬，平均漲幅達37%。

而這次美以對伊朗戰爭中，由於目前全球股市處於歷史高位，加上近期輝達財報利多仍未激勵科技股表現，須防提款機效應；戰爭未止前，將驅動油價、金價上漲。