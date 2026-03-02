一周盤前股市解析／電源、塑化、生技 可留意

台股上周四（26日）受輝達財報亮眼、台積電（2330）ADR續漲鼓舞，指數終場上漲1點、以35,414點作收，成交量達1.1兆元，再寫歷史新猷，全月上漲3,351點，創史上最強2月。雖在228連假期間，中東爆發地緣政治危機，美股下跌，但市場預期短線亂流過後，行情將回歸基本面。

統一投顧協理陳晏平指出，雖中東戰火可能拖累大盤今日走勢，但基本面上，輝達在最新公布的財報中，核心資料中心業務營收成長，同時釋出高於預估的財測，在短線亂流過後，隨MWC、輝達GTC大會等科技盛事登場，將有利AI族群表現。

中長期逢低布局聚焦先進製程、封裝相關、高速傳輸、載板與PCB、重電能源、衛星航太軍工、材料升級或短缺概念、散裝及生技等族群。

台新投顧協理范婉瑜表示，雖中東爆發戰事，但市場最大不確定性變數已告一段落，依過往經驗，美股將在短線震盪後，將回歸基本面，其中，輝達財報及展望皆優於預期，Meta斥資千億美元採購GPU算力，加上MWC與輝達GTC大會，AI投資樂觀情緒延續，將有助後市回穩。

留意記憶體、PCB、光通、低軌道衛星等漲多族群短線波動加劇，適度調節或設置移動停利；資金輪動下，台積電先進製程相關、散熱、電源、電力、塑化等族群可達低續留意。

第一金投顧協理黃奕銓指出，若中東亂局可快速告一段落，對台股影響有限，看好AI相關，包括半導體、光通、記憶體、PCB、散熱等，而傳產看好低基期的成衣、製鞋、散裝等，有業績的績優股將在本波表態多頭持續反應基本面，可在營收公布時，重新檢視數字擇優布局。