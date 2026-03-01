哈米尼身亡…大型投顧看台股影響：戰爭衝擊下降、但還有這兩個問題

美伊戰爭消息瞬變，1日一早傳出伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）已身亡。元大、兆豐等投顧第一時間研判：戰爭不會太久了。元大投顧並指，股市已經有所準備，建議投資人平常心看待地緣政治風險，短線不要過度交易，如果周一荷姆茲海峽仍無法順利通行，可透過期權產品做部分避險。

兆豐投顧董事長李秀利認為，如戰爭情勢未再擴大，1日台股開盤將以反應輝達財報公布後股價下跌，以及英國非銀行金融機構MFS近日瀕臨崩潰，引爆信貸市場對詐欺與資產擔保風險憂慮等兩大事件為主。

228連假期間，卻在昨（28）日下午突然傳出美國、以色列砲轟伊朗消息，各大投顧紛紛提前收假，發出最新投資報告，普遍以戰爭擴大、戰爭趨緩等不同情境沙盤推演後續情勢發展，推測台股周一開盤輕則跌三、五百點，重則跌八、九百點。

今天一早又傳出伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）１日在聲明中證實，哈米尼在攻擊中身亡，宣布全國放假七天，並哀悼40天。該委員會誓言將為這位被稱為「烈士」的領袖復仇。

針對哈米尼身亡消息，元大投顧分析，雖然哈米尼是最高的領導核心，但並不是唯一的權力核心，而且繼任規劃多年來一直在進行。同樣地，伊斯蘭革命衛隊在政治、經濟與安全部門深度扎根。針對其領導層的打擊會削弱革命衛隊，但不至於徹底瓦解整個組織。除非當前伊朗政權被徹底顛覆或讓步，該戰爭將會持續。

因此除非有足夠的訊息證實伊斯蘭共和國與美國重啟對話，或對國家失去控制，訊號可能為啟動權力交接，例如迎回巴勒維王儲，或是荷姆茲海峽恢復正常通行等，否則市場仍將反應「巨大不確定」的風險定價。

但考慮到目前伊朗的攻擊大多是以短程導彈襲擊伊朗周邊國家，僅對以色列用長程導彈襲擊，顯示伊朗可能在這次的軍事行動中，相當程度的武裝力量已經被摧毀導致軍備補給的吃緊，另一方面美軍的軍事力量還是明顯的優勢。所以，元大投顧表示，很可能很快的，荷姆茲海峽就會暢通，因此目前持久戰並不是元大投顧認為的基準情境。

元大投顧表示，美國股市進入2026年就是區間盤，每逢周四、五都是逢高必壓回，顯示市場一直在期盼、或是防備不知道川普說不準哪個週末就要動手。如今美方已經出手，只要伊朗政權的更迭沒有發生，短線市場風險趨避在所難免，但考慮到局勢瞬息萬變，投資人短線不需要過度的方向性交易，可以選擇用一些期權工具（如果週一荷姆茲無法順利通行）進行適度避險即可。

國際油價方面，元大投顧分析，因美國、以色列已經對伊朗展開全方面打擊，在政權沒有被更迭前，伊朗幾乎無法順利向全球輸出原油。目前廠商已經半自主的封閉荷姆茲海峽。如果周一亞洲開盤前，荷姆茲海峽無法順利恢復通行，油價可能還有額外每桶7.5~15美元風險溢價，所以，元大投顧認為短線油價可能每桶急漲10~15美元，相當於油價短線可能來到75~80美元。但若伊朗政權能夠快速更迭，荷姆茲海峽的危機就算解除，油價必定回落。

不過，一旦美伊重啟對話、伊朗啟動公開的權力交接、荷姆茲海峽恢復運行，油價預料將很快的回落至60~70美元區間。

但元大投顧也指出，市場最多能夠忍受10天左右荷姆茲海峽的停擺，如果無法在10天內確保荷姆茲海峽的安全通行，市場的恐慌可能會螺旋升級。