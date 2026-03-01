快訊

未來一周美股四大觀察變數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅，甚至需留意川普政府引用「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」來實施威力比上述法條更強的限制進口、封鎖、禁運等措施的可能性。

二是聯準會（Fed）官員談話：留意各官員針對經濟、就業、通貨膨脹、關稅、利率的看法。

三是經濟數據：2月非農就業報告、Challenger 裁員數、ISM指數；1月零售銷售、進出口物價等。

四是企業財報：未來一周要公布財報的美國企業有12家，包括博通、邁威爾科技、MongoDB、Gitlab、Crowdstrike、好市多、目標百貨、羅斯百貨、梅西百貨、Kroger、百思買、Veeva系統等。

富蘭克林投顧指出，2026年更多元的投資機會逐漸浮現，價值股、非美國股票、中小型股均值得留意。一些小型企業是推動AI演進與AI基礎建設的推手，對更大的企業提供工具、零組件、服務，也逐漸進入投資人的視線。

富蘭克林投顧指出，另外，還有一些小型企業利用AI推動創新與提升生產力，預計未來市場焦點會從大型企業明顯轉向，關注能商業化AI應用或透過AI工具提升獲利的小型企業。

至於非AI的小型股，富蘭克林投顧指出，「大而美法案」有助刺激2026年出現強勁資本支出周期，這種周期通常有利於小型企業。隨經濟加速成長，將挹注所得分配位於下半部的族群，若成真，更廣泛的經濟成長將惠及更多產業。在2026年，工業、消費耐久財、民生消費、金融、醫療保健等領域均有望出現有趣的投資機會並且有望表現良好。

關稅 非農就業

元大、兆豐等投顧第一時間研判：戰爭不會太久了。元大投顧並指，股市已經有所準備，建議投資人平常心看待地緣政治風險，短線不要過度交易，如果周一荷姆茲海峽仍無法順利通行，可透過期權產品做部分避險。

台灣時間2月28日下午以色列對伊朗首都與伊斯法罕等地發動空襲，美國總統川普隨後證實美方參與行動，中東情勢急速升溫。中國信託證券投顧表示，228連假期間美股走弱，加上富台指期貨跌幅接近2%，預估周一開盤恐補跌約600至700點。

美國、以色列於台灣時間昨（28）日下午對伊朗開戰。隨中東戰雲密布，加上全球AI龍頭股輝達（Nvidia）公布財報後，股價...

近來市場居高思危，投資趨勢出現轉變跡象。除老AI股再獲買盤青睞，美國華爾街投行開始流行「HALO概念股」，包括航太、汽車...

台灣記憶體模組龍頭威剛、工業電腦龍頭研華及電池模組廠順達將於本周陸續展開法說會，其中，威剛將在5日舉行法說會，市場關注該...

228連假突然飛出美伊戰爭「黑天鵝」事件，全球投資市場將在下周一（2日）面臨劇烈重新定價壓力，若戰爭情勢未能趨緩或結束，...

