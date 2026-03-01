未來一周美股四大觀察變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅，甚至需留意川普政府引用「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」來實施威力比上述法條更強的限制進口、封鎖、禁運等措施的可能性。

二是聯準會（Fed）官員談話：留意各官員針對經濟、就業、通貨膨脹、關稅、利率的看法。

三是經濟數據：2月非農就業報告、Challenger 裁員數、ISM指數；1月零售銷售、進出口物價等。

四是企業財報：未來一周要公布財報的美國企業有12家，包括博通、邁威爾科技、MongoDB、Gitlab、Crowdstrike、好市多、目標百貨、羅斯百貨、梅西百貨、Kroger、百思買、Veeva系統等。

富蘭克林投顧指出，2026年更多元的投資機會逐漸浮現，價值股、非美國股票、中小型股均值得留意。一些小型企業是推動AI演進與AI基礎建設的推手，對更大的企業提供工具、零組件、服務，也逐漸進入投資人的視線。

富蘭克林投顧指出，另外，還有一些小型企業利用AI推動創新與提升生產力，預計未來市場焦點會從大型企業明顯轉向，關注能商業化AI應用或透過AI工具提升獲利的小型企業。

至於非AI的小型股，富蘭克林投顧指出，「大而美法案」有助刺激2026年出現強勁資本支出周期，這種周期通常有利於小型企業。隨經濟加速成長，將挹注所得分配位於下半部的族群，若成真，更廣泛的經濟成長將惠及更多產業。在2026年，工業、消費耐久財、民生消費、金融、醫療保健等領域均有望出現有趣的投資機會並且有望表現良好。