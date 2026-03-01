美伊衝突升級 法人估台股周一恐補跌逾600點

台灣時間2月28日下午以色列對伊朗首都與伊斯法罕等地發動空襲，美國總統川普隨後證實美方參與行動，中東情勢急速升溫。中國信託證券投顧表示，228連假期間美股走弱，加上富台指期貨跌幅接近2%，預估周一開盤恐補跌約600至700點。

凱基投顧表示，本次衝突較去年6月行動更為嚴峻，市場須關注是否演變為長期戰事或政權更替行動。

中東風雲變色，剛好落在台灣228連假期間，各家投顧今日幾乎全在加班趕寫報告，做為給投資人的參考。

中國信託證券投顧指出，美股近幾個交易日已出現修正，道瓊指數回落至49400點以下，標普500與那斯達克同步拉回，顯示市場對不確定性升溫。若戰事擴大，評價處於高檔的市場與產業恐優先面臨壓力。

法人分析，關鍵變數在於伊朗石油出口及荷姆茲海峽是否受阻。若衝突迅速降溫，布蘭特原油可能短線升至78至80美元後回落；但若封鎖航道導致供應中斷，油價恐升至90美元以上，甚至挑戰百元，屆時通膨預期回升，將對股債市形成更大衝擊。短線美債或因避險需求受惠，但若油價長期高檔，長端殖利率仍將回歸基本面。

法人建議，短期控制部位、提高現金水位，降低高評價部位曝險，待情勢明朗後再行布局。