美伊開戰！台股開盤至少補跌600~700點？投信建議短期操作三原則

美伊戰爭消息瞬變，1日一早傳出伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）已身亡。元大、兆豐等投顧第一時間研判：戰爭不會太久了。元大投顧並指，股市已經有所準備，建議投資人平常心看待地緣政治風險，短線不要過度交易，如果周一荷姆茲海峽仍無法順利通行，可透過期權產品做部分避險。

2026-03-01 13:01