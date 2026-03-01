聽新聞
美伊開戰！台股開盤至少補跌600~700點？投信建議短期操作三原則
美伊衝突升級，美伊第三輪核談判正式破局。台灣時間2月28日下午，美國和以色列對伊朗發動聯合軍事行動，伊朗隨後立即反擊，戰火擴及中東地區多個國家，美國總統川普表示轟炸在未來一周將會持續進行，直到取得中東的和平。
中國信託證券投顧指出，228連假期間美股走弱、美伊衝突升溫事件疊加，以富台指期間跌幅接近2%來看，周一台股開盤勢必要補跌反應，推測點數約600~700點。
由於本次戰事衝突升級，中國信託證券投顧建議短期操作三大原則：一、控制部位，拉高現金水位；二、降低高評價部位曝險；三、增加防禦與實體資產配置。如果衝突快速結束，這波市場修正反而是逢低介入機會；但若演變為長期封鎖與報復循環，油價失控所引發的總經與金融市場衝擊，將遠高於去年。現階段不確定仍高，降低槓桿保守應對。
