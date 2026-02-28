HALO概念股 投資人新寵

近來市場居高思危，投資趨勢出現轉變跡象。除老AI股再獲買盤青睞，美國華爾街投行開始流行「HALO概念股」，包括航太、汽車、餐飲及半導體等，在AI時代需求也不會減弱的產業，藉此對抗「AI恐慌交易」。

高盛證券指出，股市正出現「HALO交易」（Heavy Assets，Low Obsolescence）新熱潮，投資人追求擁有重資產且不易被淘汰的企業，在可能顛覆既有商業模式的「AI恐慌交易」蔓延之際，相關個股成為市場贏家。

近來台股也跟進華爾街腳步，法人買盤悄悄轉進這些具有重資產概念（股本超過100億元）的大型股，產業屬性具有AI、航太、汽車、餐飲特色的「HALO概念股」，如鴻海（2317）、南亞（1303）、台玻（1802）、鴻華先進-創、東元（1504）、裕隆（2201）等。

其中，鴻海除具有強烈AI色彩，與鴻華先進-創、東元、裕隆等，均為台系電動車或汽車供應鏈重要一環，金馬年交易首周即獲三大法人布局，股價走揚，其中尤以鴻海大漲16%最強勢。

以AI供應鏈為主個股，包括南亞（PCB材料）、台玻（玻纖布）、廣達、英業達、和碩、大聯大、神達、台達電、鴻準、欣興、京元電等，次產業範疇含括關鍵零組件、下游硬體組裝等。

至於其他同樣具重資產特性，且需求不易在AI時代被淘汰個股，還包括台塑、長榮、寶成、統一實等，產業領域包括塑化、貨櫃、製鞋、馬口鐵等，多數與日常剛需緊密結合，成為AI恐慌交易下的不敗神話。

高盛指出，過去輕資本類股股價估值常高於重資本類股，但現在可能不再如此。隨AI新模型陸續問世，對已砸重金投資AI的大型股造成壓力。