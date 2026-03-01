台股周一面臨壓力測試 投顧推演最糟情境恐跌900點

美國、以色列於台灣時間昨（28）日下午對伊朗開戰。隨中東戰雲密布，加上全球AI龍頭股輝達（Nvidia）公布財報後，股價利多出盡重挫4.1％，法人預期台股周一恐將面臨壓力測試，加權指數輕則拉回300點，重則回測5日線支撐，跌點恐達八、九百點。

凱基投顧董事長朱晏民指出，此次美伊戰爭爆發，較去年6月的行動更為嚴重，去年目的是摧毀伊朗核設施，這次則可能是尋求伊朗內部的政權更替，他分析戰爭發展三情境，情境一，若伊朗一觸即潰後，願意放軟姿態接受美國提出的核協議，後續就有轉圜空間。

情境二，若戰爭迅速結束，哈米尼政權終結，對整體市場的影響也不會太大；最差是情境三，若伊朗強硬回擊並封鎖荷姆茲海峽，演變為長期戰爭，衝擊將難以估計。

群益投顧總經理范振鴻表示，預期台股周一可能下跌300～500點，但目前看來應該是短期因素，市場將先震盪二、三天，可伺機承接台積電（2330）相關概念股；短線觀察指標是周一日韓股市的開盤表現。

台新投顧則推測，可能下探5日線34,581點支撐，短線可留意金價、塑化、貨櫃三大短多族群。