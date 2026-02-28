美伊開戰…台股恐淪外資提款機 法人預估最慘可能大跌900點

228連假突然飛出美伊戰爭「黑天鵝」事件，全球投資市場將在下周一（2日）面臨劇烈重新定價壓力，若戰爭情勢未能趨緩或結束，台股將淪為外資提款機。法人預期台股周一恐將面臨壓力測試，加權指數輕則拉回300點，重則回測5日線支撐，跌點恐達八、九百點。

群益投顧總經理范振鴻表示，除美國、以色列聯合攻擊伊朗引發「黑天鵝」效應外，更應密切觀察英國非銀行金融機構MFS近日瀕臨崩潰，引爆信貸市場對詐欺與資產擔保風險憂慮，已牽動美國金融股上周五大跌。輝達財報後股價下跌、美伊戰爭、美國信貸公司倒閉等問題，將導致台股短線修正，預期影響周一台股可能下跌300～500點，但目前看來應該是短期因素，市場將先震盪二、三天，可伺機承接台積電（2330）相關概念股；短線觀察指標是周一日韓股市的開盤表現。

范振鴻強調這次事件可先以短線觀察，因為只要戰場不在美國本土，對整體國際經濟影響便不致太大；再者，以去年6月為例，美國轟炸伊朗僅一天，加上美國今年有選舉，都可能讓美國總統川普隨時「TACO」（川普總會臨陣退縮）。

台新投顧則推測，台股可能下探5日線34,581點支撐，但短線可留意四大短多逆勢走強族群，包括受惠避險需求的金價概念股光洋科（1785）、佳龍（9955）、金益鼎（8390）；原物料首推塑化上游的台塑化（6505）、台化（1326）；受惠航運運價飆漲的貨櫃輪股長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）；以及因戰爭需求將拉抬軍工股題材。