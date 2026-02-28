快訊

美伊開戰…台股恐淪外資提款機 法人預估最慘可能大跌900點

又是這縣市！財神來報喜 大樂透頭獎1.65億一注獨得

美以空襲伊朗戰雲密布 全球各航空公司紛紛停飛中東航班

美伊開戰…台股恐淪外資提款機 法人預估最慘可能大跌900點

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

228連假突然飛出美伊戰爭黑天鵝」事件，全球投資市場將在下周一（2日）面臨劇烈重新定價壓力，若戰爭情勢未能趨緩或結束，台股將淪為外資提款機。法人預期台股周一恐將面臨壓力測試，加權指數輕則拉回300點，重則回測5日線支撐，跌點恐達八、九百點。

群益投顧總經理范振鴻表示，除美國、以色列聯合攻擊伊朗引發「黑天鵝」效應外，更應密切觀察英國非銀行金融機構MFS近日瀕臨崩潰，引爆信貸市場對詐欺與資產擔保風險憂慮，已牽動美國金融股上周五大跌。輝達財報後股價下跌、美伊戰爭、美國信貸公司倒閉等問題，將導致台股短線修正，預期影響周一台股可能下跌300～500點，但目前看來應該是短期因素，市場將先震盪二、三天，可伺機承接台積電（2330）相關概念股；短線觀察指標是周一日韓股市的開盤表現。

范振鴻強調這次事件可先以短線觀察，因為只要戰場不在美國本土，對整體國際經濟影響便不致太大；再者，以去年6月為例，美國轟炸伊朗僅一天，加上美國今年有選舉，都可能讓美國總統川普隨時「TACO」（川普總會臨陣退縮）。

台新投顧則推測，台股可能下探5日線34,581點支撐，但短線可留意四大短多逆勢走強族群，包括受惠避險需求的金價概念股光洋科（1785）、佳龍（9955）、金益鼎（8390）；原物料首推塑化上游的台塑化（6505）、台化（1326）；受惠航運運價飆漲的貨櫃輪股長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）；以及因戰爭需求將拉抬軍工股題材。

美國 台股 戰爭 伊朗 黑天鵝 川普 台積電

延伸閱讀

分析中東布局？美以襲伊朗前夕 陸科技公司連日曝光美軍部署衛星圖

川普政府逆轉立場鼓動伊朗政權更迭 外媒：恐帶來更多風險

以色列「先發制人」突襲伊朗 陸專家：目的是將美國「拉下水」

報復美以！伊朗對多國目標發動攻擊 CNN：不惜一切代價懲罰美國

相關新聞

美伊開戰…台股恐淪外資提款機 法人預估最慘可能大跌900點

228連假突然飛出美伊戰爭「黑天鵝」事件，全球投資市場將在下周一（2日）面臨劇烈重新定價壓力，若戰爭情勢未能趨緩或結束，...

美伊開戰 台股恐受到影響？群益期貨最新報告解析因應策略

在當前美伊局勢存在由「有限軍事打擊」升級至「政權更替」等級衝突的風險下，台股可能面臨全球流動性收縮與市場評價重估的雙重壓...

美伊衝突升級 台新投顧：這3大族群可望短線受惠

美伊開戰，台新投顧表示，地緣政治緊張卻也為塑化、航運及金價概念股帶來短線題材與運價飆漲的可能獲利空間。

航運股夯不僅美伊開戰題材 野村：三支柱帶旺揚帆

美伊開戰對航運股也帶來題材性利多，但法人認為，不單地緣政治題材，航運有效運力仍受結構性限制，短期不易快速鬆動。

美伊開打！震盪全球金融市場投資人 證期主管機關待命

美伊開戰，震盪全球金融市場投資人，臺灣證券交易所或台灣期貨交易所雖截至周六（28日）晚上9點尚未有所動作，但據了解，相關...

華爾街流行起「HALO概念股」 台系這些個股受矚目

近來市場居高思危，投資趨勢似有開始出現轉變的跡象，除老AI股再獲買盤青睞外，美國華爾街投行開始流行起「HALO概念」，包...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。