3月4日起登場…研華、順達、威剛法說 受矚目

經濟日報／ 記者李孟珊吳凱中／台北報導

台灣記憶體模組龍頭威剛（3260）、工業電腦龍頭研華（2395）及電池模組廠順達（3211）將於本周陸續展開法說會，其中，威剛將在5日舉行法說會，市場關注該公司釋出最新對記憶體市況的看法，包括價格走勢、庫存等。

威剛對2026年展望極為樂觀，受益於AI需求強勁、DRAM與NAND Flash供需持續吃緊及報價上漲，加上高庫存策略，2026年營收與獲利有望再創新高。威剛今年元月營收84.12億元，連兩個月創高，月增44.78%，並較去年同期暴增198.92%，反映全球記憶體供貨持續吃緊。

研華將於4日舉行法說會，市場關注記憶體缺貨漲價影響，及研華應對策略，同時法人亦關注機器人、無人機等新業務發展狀況。

展望後市，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，目前市場需求持續強勁，2025年第4季整體B/B Ratio已達1.33，整體營運展望維持正向，將持續深化邊緣端AI應用布局。此外，研華董事會決議通過盈餘分派案及結構性優化股利政策，提升經常性現金配發率常態性至70%~80%，更通過期間限定現金股利案，預計連續三年自資本公積每股額外加發2元現金股利。

順達亦將於3月4日舉行法說會，法人除關注今年營運展望外，伺服器BBU業務今年表現亦將為觀察重點。順達受惠AI伺服器BBU出貨成長，2025全年稅後純益13.82億元，年減48.2%，每股純益9.05元。

