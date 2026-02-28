航運股夯不僅美伊開戰題材 野村：三支柱帶旺揚帆

美伊開戰對航運股也帶來題材性利多，但法人認為，不單地緣政治題材，航運有效運力仍受結構性限制，短期不易快速鬆動。

自美國在2025年4月25日針對特定進口品加大關稅力道、並於6月起將鋼鋁「232條款」關稅調升至50%後，全球供應鏈再度出現「搶運、改道、分散來源」的典型反應，貿易流向與運距同步被拉長，帶動航運市場在高波動中維持韌性。野村投信觀察，2026年航運市場不太可能回到單一路徑的齊漲齊跌，反而更接近結構性輪動，貨櫃看「補庫存與紅海」、散裝看「西非長航程」、油輪看「制裁與運距」；2026年初海運市場仍受港口擁擠、紅海風險與航線繞行等因素牽動。

貨櫃：補庫存與紅海改道交織 運價「不再暴衝、但有撐」

野村全球航運龍頭息收ETF（00960）經理人張怡琳分析表示，貨櫃市場的支撐，核心仍在「需求回補」與「有效運力被吸收」兩條主線。張怡琳指出，2025年美國對中關稅變動曾引發進口商提前拉貨，運價短線急彈後又快速修正，但只要政策不確定性未完全消退，供應鏈傾向以分批備貨、提高安全庫存因應，對運價形成底部支撐。與此同時，紅海局勢未解，使航商持續繞行好望角，航程拉長等同「吃掉」全球可用艙位，讓旺季前附加費與現貨報價仍保有談判空間。

就指標來看，上海航運交易所公布的CCFI（中國出口集裝箱運價指數）近期維持在約1,200點附近，顯示主要航線報價雖有震盪，但整體仍屬高位盤整格局，反映市場雖有波動但整體價格維持相對穩定。根據最新一周Drewry WCI（世界貨櫃運價指數）則落在2,107美元/40呎櫃以上，整體仍高於疫情前的長期均值區間。野村投信策略暨行銷處資深副總張繼文指出，美國進口來源持續從中國大陸向東南亞分散，AI供應鏈多元化趨勢延續，使跨區域運輸鏈結構更複雜，亦推動航程與周轉天數增加，對長距離運輸需求具有支撐作用。

散裝：西芒杜啟運放大「噸海浬紅利」 海岬型中期能見度升溫

張怡琳分析指出，散裝航運中期焦點正快速轉向西非幾內亞「西芒杜（Simandou）鐵礦」帶來的結構性變化。目前西芒杜已進入實質產出階段，首批高品位鐵礦石已運抵中國大陸港口；項目全面投產後年產能上看1.2億噸，足以重塑全球鐵礦供應版圖。當前航運市場更關注的是運距，張怡琳分析，西非至中國大陸航程約10,500～11,000海浬，約為澳洲航線的2～3倍，長距離運輸將顯著放大「噸海浬（ton-mile）」需求，並可能吸納海岬型船隊一部分有效運力，使運價更易維持高檔。

近期散裝運價的走強，也反映在波羅的海乾散貨指數（BDI）與海岬型指數（BCI）波動上。張怡琳解讀，西非礦產與鋁土礦出貨放量、疊加傳統旺季貨盤釋出，使大型船舶短線出現「搶船」現象，推動運價彈性上升。 而從供給面來看，散裝新造船供給在過去一段時間相對保守，加上環保規範推動慢速航行與船舶汰舊換新，均降低市場有效運力周轉率，使需求一旦放大，運價更容易出現上行黏著。

油輪：運距拉長＋制裁與紅海效應 2026油運景氣「易緊不易鬆」

張怡琳提到，油輪市場的利多，主要來自「航線改道」與「貿易重組」兩股力量。首先，紅海危機促使大量船舶繞行好望角，航行距離增加直接推升噸海浬需求，較長航程可改善油輪市場基本面並吸收運力。其次，俄油與相關制裁政策持續改變原油與成品油的流向，使長程貿易比例上升，進一步支撐油輪與成品油輪運價。

此外，近期市場亦聚焦委內瑞拉供應鏈變化所帶來的油運機會。張繼文分析，若部分原油貨流由原先偏向亞洲的路徑轉向美洲煉廠，將推升航程與運力周轉天數，對 VLCC、Suezmax、Aframax 等船型形成直接利多。 供給面方面，油輪新船交付長期偏低、老齡船比重提高與合規成本上升，也使可用運力更趨吃緊，形成油輪景氣延續的基礎。

航運輪動延續：貨櫃看「補庫存與紅海」、散裝看「西非長航程」、油輪看「制裁與運距」

張怡琳表示，2026年航運市場不太可能回到單一路徑的「齊漲齊跌」，反而更接近「結構性輪動」：貨櫃端看美國補庫存節奏與紅海回流速度；散裝端看西非鐵礦與鋁土礦長航程帶來的噸海浬紅利；油輪端則看制裁下的貿易重組與紅海繞行對有效運力的持續吸收。在此架構下，布局涵蓋貨櫃、散裝與油輪的全球航運ETF，較有機會在波動中掌握航運輪動行情與中長期趨勢。以 野村全球航運龍頭息收ETF(本00960)為例，聚焦國際大型航運龍頭、同時覆蓋貨櫃、油輪與散裝三大航運板塊，能反映航運景氣在不同子產業間的輪動節奏，有望受惠航運產業中長期利多。