美伊開戰 台股恐受到影響？群益期貨最新報告解析因應策略

在當前美伊局勢存在由「有限軍事打擊」升級至「政權更替」等級衝突的風險下，台股可能面臨全球流動性收縮與市場評價重估的雙重壓力下，將潛在衝擊歸納為三層傳導機制，群益期顧問部依據不同戰事演進情境，提出對應的市場觀察與操作建議。

現階段建議密切關注三項關鍵指標，包括：荷姆茲海峽通航狀態、布蘭特原油價格走勢，以及美元指數（DXY）變動，作為判斷戰事是否對金融市場產生結構性影響的重要依據。

一、核心傳導路徑分析（Transmission Mechanisms）

第一層：流動性衝擊與風險偏好收斂

台股具備高 Beta 特性，且權值集中度高（如台積電（2330）占指數權重顯著），在全球市場進入避險模式（Risk-off）時，往往成為外資調節區域風險資產的主要市場之一。此時市場可能出現指數波動率上升、期貨避險空單增加，以及權值股承壓等現象，資金傾向流向具高流動性的防禦型標的。

第二層：能源價格上行引發再通膨與估值修正

若戰事進一步威脅荷姆茲海峽通航安全，能源供給中斷風險將推升油價，進而轉化為結構性通膨壓力。在能源成本上升與央行降息預期遞延的背景下，高本益比科技股恐面臨評價壓縮（Multiple Compression），市場風格可能由成長導向轉向價值型或抗通膨資產。

第三層：貨幣政策預期與資金流向變化（FX & Capital Flows）

避險資金流入美元與美債市場，可能導致新台幣承壓。當「美元走強、油價上行、美債殖利率波動」三者同時出現時，外資自台股淨流出的壓力恐將加劇，市場表現亦可能由整體指數行情轉向族群間高度分化。

二、產業板塊影響評估（Sector Impact Analysis）

電子權值股（高影響）：為外資調整風險部位之首要標的，估值易受利率預期變動壓制，短期波動加劇。

航運／觀光類股（高影響）：受燃油成本上升與航線風險溢價影響，基本面承壓。

塑化／能源族群（中度影響）：油價上行趨勢下，具備一定商品對沖屬性。

軍工／資安類股（中度影響）：屬事件驅動題材，國防支出預期升溫，但須留意流動性風險。

金融股（中度影響）：表現視債券殖利率與信用利差變化而定。

三、情境推演與市場應對（Scenario Planning）

情境一：外交轉圜或有限衝突持續

戰事未觸及能源供應核心區域，油價短期波動後回落。台股可能經歷情緒性修正後，回歸基本面主導（如 AI、半導體產業成長趨勢）。

情境二：衝突升級但能源運輸維持穩定

戰事延長，惟荷姆茲海峽維持通航，油價高位震盪。台股指數可能進入區間整理格局，資金偏向低 Beta、現金流穩定族群。

情境三：戰事全面擴大並影響荷姆茲海峽通航

油價突破長期壓力區，全球通膨預期升溫，央行政策轉趨鷹派。台股恐面臨結構性修正壓力，以反映經濟硬著陸風險。

四、顧問建議

在地緣政治風險升溫之際，建議投資人採取「風險預算管理」策略，審慎控管部位曝險（Position Sizing），並持續觀察新台幣匯率變動，作為外資資金流向的重要領先指標。