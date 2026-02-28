快訊

展開報復行動 多枚彈道飛彈「從伊朗朝以色列」發射

行動代號「咆哮雄獅」！美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐有美軍犧牲

北市男透過OMI染指少女6次 地點遍及公司廁所、圖書館…下場出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

華爾街流行起「HALO概念股」 台系這些個股受矚目

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股示意圖。記者杜建重／攝影
台股示意圖。記者杜建重／攝影

近來市場居高思危，投資趨勢似有開始出現轉變的跡象，除老AI股再獲買盤青睞外，美國華爾街投行開始流行起「HALO概念」，包括航太、汽車、餐飲及半導體這類在AI時代需求也不會減弱的產業，藉此對抗「AI恐慌交易」。

外資高盛證券指出，股市正出現「HALO交易」新熱潮，投資人追求擁有重資產且不易被淘汰的企業，AI可能顛覆既有商業模式的「AI恐慌交易」蔓延之際，「HALO概念股」正成為市場贏家。

事實上，近來台股也跟進華爾街的腳步，法人買盤正悄悄轉進這些具有重資產概念（股本超過100億元的大型股），產業屬性具有AI、航太、汽車、餐飲特色的「HALO概念股」，如鴻海（2317）、南亞（1303）、台玻（1802）、鴻華先進-創、東元（1504）、裕隆（2201）等。

其中，鴻海除了具有強烈的AI色彩外，又與鴻華先進-創、東元、裕隆等，均為台系電動車或汽車供應鏈的重要一環，因而金馬年交易首周，即獲三大法人進場布局，股價也紛紛走揚，其中尤以鴻海大漲16%最強勢。

其他則主要均以AI供應鏈為主，包括南亞（PCB材料）、台玻（玻纖布）、廣達（2382）、英業達（2356）、和碩（4938）、大聯大（3702）、神達（3706）、台達電（2308）、鴻準（2354）、欣興（3037）、京元電（2449）等。市場正密切關注「HALO概念股」是否有機會成為全球投資的新主流。

AI 鴻海 鴻華先進 廣達 台達電 半導體 三大法人

延伸閱讀

Meta傳採用Google TPU 台鏈歡呼…鴻海、廣達、英業達等受惠

戴爾財報、財測狂 股價暴漲

外資買超這檔面板股7萬張...股價竟收黑 但鴻海則高居外資買超第二名

美國與伊朗關係緊張 華爾街股市早盤走低

相關新聞

華爾街流行起「HALO概念股」 台系這些個股受矚目

近來市場居高思危，投資趨勢似有開始出現轉變的跡象，除老AI股再獲買盤青睞外，美國華爾街投行開始流行起「HALO概念」，包...

通膨升溫致美股下挫 永豐投顧：股市進入防禦性輪動格局

美國聯準會（Fed）3月可能維持利率不變，美股主要指數2月27日應聲下跌。永豐投顧表示，FOMC決策透過影響資金成本、估...

美股波動放大 非投資級債抗震優勢足

科技股與AI估值疑慮未平，川普關稅政策變數再起，加上美國可能對伊朗展開軍事行動持續推高全球地緣風險，美股近期波動加劇，史...

MSCI台灣指數IT產業權重接近85% 瑞銀財管：邁向AI多引擎時代

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮 (Chun-lai Wu) 指出，過去一段時間，全球股市的敘事主要集中...

銅金比率逼近40年低檔區間 AI帶動銅價補漲潛力受市場關注

FXTM富拓首席中文市場分析師盧曉暘指出，近期全球市場焦點由AI熱潮帶動的科技股行情，逐步轉向對產業結構與就業影響的重新...

台股瘋牛行情 八利多護航

台股今年前兩月累計飆漲6,450點，漲幅高達22.2%，直逼2025年全年漲幅。展望3月天，台股三大名師認為，瘋牛行情尚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。