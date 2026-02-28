華爾街流行起「HALO概念股」 台系這些個股受矚目

近來市場居高思危，投資趨勢似有開始出現轉變的跡象，除老AI股再獲買盤青睞外，美國華爾街投行開始流行起「HALO概念」，包括航太、汽車、餐飲及半導體這類在AI時代需求也不會減弱的產業，藉此對抗「AI恐慌交易」。

外資高盛證券指出，股市正出現「HALO交易」新熱潮，投資人追求擁有重資產且不易被淘汰的企業，AI可能顛覆既有商業模式的「AI恐慌交易」蔓延之際，「HALO概念股」正成為市場贏家。

事實上，近來台股也跟進華爾街的腳步，法人買盤正悄悄轉進這些具有重資產概念（股本超過100億元的大型股），產業屬性具有AI、航太、汽車、餐飲特色的「HALO概念股」，如鴻海（2317）、南亞（1303）、台玻（1802）、鴻華先進-創、東元（1504）、裕隆（2201）等。

其中，鴻海除了具有強烈的AI色彩外，又與鴻華先進-創、東元、裕隆等，均為台系電動車或汽車供應鏈的重要一環，因而金馬年交易首周，即獲三大法人進場布局，股價也紛紛走揚，其中尤以鴻海大漲16%最強勢。

其他則主要均以AI供應鏈為主，包括南亞（PCB材料）、台玻（玻纖布）、廣達（2382）、英業達（2356）、和碩（4938）、大聯大（3702）、神達（3706）、台達電（2308）、鴻準（2354）、欣興（3037）、京元電（2449）等。市場正密切關注「HALO概念股」是否有機會成為全球投資的新主流。