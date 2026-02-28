通膨升溫致美股下挫 永豐投顧：股市進入防禦性輪動格局

美國聯準會（Fed）3月可能維持利率不變，美股主要指數2月27日應聲下跌。永豐投顧表示，FOMC決策透過影響資金成本、估值折現率、企業融資與消費信心，深刻左右股票市場走勢。若聯準會暗示延後到6月或9月才啟動降息，則股市可能進入更明顯的「防禦性輪動」格局。

AI仍是全球科技產業最強勁的長線趨勢，不論是在運算能力、模型訓練需求、HPC硬體、先進製程到資料中心建置，整體需求曲線在可見的未來仍具備強烈成長動能。從企業的資本支出結構與雲端服務供應商的投資方向來看，AI 已不再是「選項」，而是「必要基礎建設」。因此，中長期而言，AI題材仍具備持續數年的投資價值，也仍是科技與股市的重要驅動力。

永豐投顧表示，然而，若以短中期角度看市場位置，台股指數目前已處於偏高水位，AI類股漲幅快速、估值偏離均值的情況日益明顯。在指數處於高檔時，市場往往對利空更敏感、波動性更大，再加上美國聯準會仍未啟動降息循環、地緣風險與全球需求變數仍存，因此操作上不宜再以「強勢趨勢＝盲目追價」的方式應對。此時，更需要提高部位耐震性，減少過度集中在單一族群的風險，採取分批布局、降低槓桿的策略，會比全面追高更為適宜。

永豐投顧表示，美國企業對 AI 的投資態度也帶來值得借鏡的訊號。雖然AI是全球企業競爭力升級的核心，但市場對「投資節奏」開始出現重新檢視的跡象。例如，部分企業採取激進擴張與過度承諾策略，反而未獲資本市場認同，市場更傾向支持「穩健擴張、注重獲利品質」的企業。這顯示，即便是在最確定的長期趨勢中，投資者仍會對企業的資本效率、現金流與投資回報率保持高度要求。換言之，AI的浪潮雖然強烈，但企業的成長軌跡不可能無限制線性上升，市場也不會容忍失序的擴張。

永豐投顧表示，選股方面，綜合AI長線趨勢與近期關稅、利率等因素，加上國際股市個股的動態，看好半導體設備與測試介面、記憶體、PCB、光通訊、散熱、電源等。