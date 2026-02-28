台股評價變高、震盪隨之變大 法人：無損多頭行情

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）經理人施政廷表示，今年很明顯觀察到，盤面上，時而由成長股領頭，時而轉由其他族群輪流表現，主動且靈活配置的多策略定有助於應對多變市場風格，掌握更多潛在輪動的機會。隨台股不斷挑戰新高，評價亦來到相對高檔；就基本面而言，根據預估2026年預估企業獲利仍往上方調整；歷史經驗顯示股價跟市場預期企業獲利呈現正向關係；儘管台股評價變高、震盪也隨之變大，但通常無損多頭行情。

展望後市，施政廷表示，AI產業基本面持續強勁且持續上修更為台股提供成長動能；景氣領先指標持續上揚，且台灣庫存循環已邁入正向循環，亦為企業獲利奠定基礎；而隨著股市創新高之際，策略上更需重視分散，並於投資組合中納入股息因子，降低波動度，布局上則更需要精選、且留意獲利是否能落地與評價面。

施政廷表示，目前台股本益比位於歷史一倍標準差附近，本淨比來到歷史高點，評價高不見得不會漲，但是波動幅度一定會拉大，因此在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，其中AI代表成長，金融代表穩健產業分散配置，留意不要將全部資產集中在特定單一產業，建議在波動管理上，把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則，至關重要。

施政廷表示，總經面可多留意降息、匯率、關稅走向，基本面預期企業盈餘有雙位數成長，有望成為重要支撐；政策面則以美國期中選舉為主軸，指數正向看待。若再細究產業，根據預估，2026年電子股、傳產股及金融股獲利都是年成長。股價都有機會，股市結構更健康。

根據安聯投信台股投資團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估有望成長31.4%，較年初時預估21.4%大幅上修，且各季獲利成長率皆逾兩成，動能強勁，目前不排除後續還有上修機會。再分產業看，電子類股預估維持高速成長約36%，其中，半導體與非半導體類股預期有望成長三成以上；金融、傳產將分別成長9%、22%。電子、金融、傳產均為獲利正成長，股市結構更健康。

