MSCI 台灣指數 IT 產業權重接近85% 瑞銀財管：邁向 AI 多引擎時代

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮 (Chun-lai Wu) 指出，過去一段時間，全球股市的敘事主要集中在少數主題上。尤其是人工智慧（AI）與大型科技股；以台灣為例，根據MSCI台灣指數，資訊科技（IT）產業權重接近85%，因此參與台股投資實質上等同於高度聚焦IT產業。市場已告別單一敘事，邁向多引擎時代， AI 機會不只在IT類股。

隨著經濟循環、政策環境與企業行為變化，市場正逐步進入一個由多重力量共同驅動的新階段。對投資人而言，關鍵已不再只是押注單一趨勢，而是如何在結構轉變中重新平衡配置。

胡俊禮指出，對美國資訊科技類股的看法轉為中性，這反映風險與回報的再平衡，而非否定AI長期前景。一方面，在AI相關資本支出競賽愈發激烈下，市場開始關注資本投入能否持續帶來相應的回報；另一方面，AI工具發展迅速，衝擊部份美國IT軟體業者的成長前景與獲利能見度，部份美國IT硬體的估值亦已偏高。評級調整的重點，在於管理短期集中度風險，而不是對AI趨勢轉為悲觀。投資上，避免過度集中於單一類股或市場，並將視角延伸至能夠受惠於 AI 與生產力提升的更廣泛產業與地區。

AI影響力正快速外溢至傳統產業

值得注意的是，AI影響力正快速外溢至傳統產業。透過加速導入自動化、數據分析與 AI 應用，越來越多領域受惠於效率與競爭力提升。這不僅有助於改善成本結構，也可能在中長期支撐獲利成長。胡俊禮表示，在市場高度關注科技股的此時，其他產業的結構性改善往往被低估。隨著投資人重新評估成長來源，部份傳統產業可能迎來重新定價的機會，例如銀行、醫療與公用事業，成為市場輪動下的重要受惠者。也維持看好其他跟AI相關的類股，比如美國的通信服務和非必需消費品。

胡俊禮認為，在美國IT類股降溫、投資人重新檢視配置集中度風險之際，亞洲股票的吸引力反而更為凸顯。AI投資的重心正更清楚地回到實體供應鏈與製造端，而這正是亞洲科技的核心優勢之所在。亞洲擁有全球最完整的「AI × 製造」科技生態系，涵蓋先進半導體、記憶體、高頻寬運算相關零組件，以及電子組裝與後段封測等關鍵領域，使其在AI算力需求持續成長的環境下具備難以取代的地位。

近期台灣主要科技企業的業績表現，顯示AI晶片與相關運算需求仍具延續性，支持整體供應鏈的投資與產能擴張。即使在今年以來表現強勁之後，亞洲股票在估值上仍相對具吸引力，相較全球股票具有顯著的折價。亞洲科技所提供的，是在AI趨勢未變的前提下，更具結構性支撐與分散效果的投資選項。此外，在內需動能回溫與股東回報改善下，亞洲市場中更多元的投資機會亦逐步浮現。

胡俊禮表示，全球市場表現分歧擴大的環境中，不同產業與市場之間的表現差異拉大，使得集中於單一主題或投資風格可能面臨更高的風險。這意味著，投資策略需要在跨產業和跨主題間進行配置，有助於降低投資結果對單一情境的依賴。在這樣的背景下，多元化不只是風險管理工具，而是一種更能因應不同市場情境、提升風險調整後回報的主動策略。