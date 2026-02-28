美股波動放大 非投資級債抗震優勢足

科技股與AI估值疑慮未平，川普關稅政策變數再起，加上美國可能對伊朗展開軍事行動持續推高全球地緣風險，美股近期波動加劇，史坦普500指數2026年前八周僅三周上漲，五周下跌，而美國非投資等級債同期間漲幅與美股相近，但僅有一周下跌，彰顯其在市場波動下相對抗震優勢。

富蘭克林證券投顧表示，美股牛市多年，隨股價來到高位，市場易受消息面紛擾而放大波動。反觀擁有較高收益的非投資等級債券，其債息收入往往能在市場震盪的時候發揮下檔支撐。觀察今（2026）年以來非投資等級債上漲0.92%，與美股表現相當，若自去（2025）年12月10日聯準會啟動降息後來看，非投資等級債漲幅更達美股的三倍。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，非投資等級債前景樂觀，基本面良好。目前整體財務體質仍屬穩健，營收與獲利延續成長動能，償債能力亦逐步企穩。觀察最新美國企業財報，截至2月20日85%史坦普500企業公布財報，72.6 %的公司每股純益（EPS）優於預期，平均成長達13.9%（倫敦證交所I/B/E/S）。此外，不僅企業獲利增長潛力仍佳，鑒於經濟仍相對穩固與政策刺激效應，預期2026年非投資等級債券整體違約率有望維持低檔。

葛倫‧華勒指出，美國消費動能強勁，企業營收與現金流穩定，有助於公司債發行企業維持良好償債能力。2026年美國民眾更享有大而美法案帶來的退稅收入，可進一步刺激消費與企業獲利，支撐公司債市基本面，且美國經濟也相對更具韌性，更能受惠人工智慧發展趨勢，整體增長前景更優於歐洲。葛倫‧華勒進一步說明，當前非投資級債利差已低，可能壓縮資本利得空間，但債息收益仍普遍高於其他債券券種，未來儘管利差擴大時，也容易吸引投資買盤回流。

富蘭克林坦伯頓公司債基金主要投資於美國非投資等級公司債，在當前市場波動上揚環境下，採取「品質優先」策略，更傾向於B與BB等級債券尋求較高品質機會，並精選CCC等級債券。產業布局則以可受惠川普政策方向為主，如較不受關稅政策變化影響的金融產業、受惠新屋持續建造的建築產業等。經理團隊精準操盤的成效明顯，短中長期報酬優於同類型平均。可做為穩健型或積極型投資人欲分享美國經濟成長又可有收息機會的投資選項。