快訊

獨／遭點名批綠袍選竹市長？吳國治駁「空穴來風」疑分化與柯總召情誼

國寶級帥哥死會！竹內涼真爆熱戀33歲實力派女星

228事件79周年！賴總統提及林宅血案是「國家機器介入與掩蓋證據」

美股波動放大 非投資級債抗震優勢足

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國股市與非投資等級債表現（資料來源：彭博資訊，價格表現截至2026/2/20）
美國股市與非投資等級債表現（資料來源：彭博資訊，價格表現截至2026/2/20）

科技股與AI估值疑慮未平，川普關稅政策變數再起，加上美國可能對伊朗展開軍事行動持續推高全球地緣風險，美股近期波動加劇，史坦普500指數2026年前八周僅三周上漲，五周下跌，而美國非投資等級債同期間漲幅與美股相近，但僅有一周下跌，彰顯其在市場波動下相對抗震優勢。

富蘭克林證券投顧表示，美股牛市多年，隨股價來到高位，市場易受消息面紛擾而放大波動。反觀擁有較高收益的非投資等級債券，其債息收入往往能在市場震盪的時候發揮下檔支撐。觀察今（2026）年以來非投資等級債上漲0.92%，與美股表現相當，若自去（2025）年12月10日聯準會啟動降息後來看，非投資等級債漲幅更達美股的三倍。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，非投資等級債前景樂觀，基本面良好。目前整體財務體質仍屬穩健，營收與獲利延續成長動能，償債能力亦逐步企穩。觀察最新美國企業財報，截至2月20日85%史坦普500企業公布財報，72.6 %的公司每股純益（EPS）優於預期，平均成長達13.9%（倫敦證交所I/B/E/S）。此外，不僅企業獲利增長潛力仍佳，鑒於經濟仍相對穩固與政策刺激效應，預期2026年非投資等級債券整體違約率有望維持低檔。

葛倫‧華勒指出，美國消費動能強勁，企業營收與現金流穩定，有助於公司債發行企業維持良好償債能力。2026年美國民眾更享有大而美法案帶來的退稅收入，可進一步刺激消費與企業獲利，支撐公司債市基本面，且美國經濟也相對更具韌性，更能受惠人工智慧發展趨勢，整體增長前景更優於歐洲。葛倫‧華勒進一步說明，當前非投資級債利差已低，可能壓縮資本利得空間，但債息收益仍普遍高於其他債券券種，未來儘管利差擴大時，也容易吸引投資買盤回流。

富蘭克林坦伯頓公司債基金主要投資於美國非投資等級公司債，在當前市場波動上揚環境下，採取「品質優先」策略，更傾向於B與BB等級債券尋求較高品質機會，並精選CCC等級債券。產業布局則以可受惠川普政策方向為主，如較不受關稅政策變化影響的金融產業、受惠新屋持續建造的建築產業等。經理團隊精準操盤的成效明顯，短中長期報酬優於同類型平均。可做為穩健型或積極型投資人欲分享美國經濟成長又可有收息機會的投資選項。

美國經濟 公司債

延伸閱讀

美怕川習會生變延後對台軍售 王鴻薇：坐實台灣淪交易籌碼的擔心

川普稱古巴沒錢了 美國最終可能「友善接管」

【一劍浣春秋】女優的等級怎麼看？從這幾點看就行！

美國恐出兵攻擊伊朗？ 川普：尚未做最後決定

相關新聞

銅金比率逼近40年低檔區間 AI帶動銅價補漲潛力受市場關注

FXTM富拓首席中文市場分析師盧曉暘指出，近期全球市場焦點由AI熱潮帶動的科技股行情，逐步轉向對產業結構與就業影響的重新...

台股瘋牛行情 八利多護航

台股今年前兩月累計飆漲6,450點，漲幅高達22.2%，直逼2025年全年漲幅。展望3月天，台股三大名師認為，瘋牛行情尚...

當心台股反轉…留意三訊號

台股2月頻創歷史新高，最新3月操作守則出爐。富邦投顧董事長陳奕光、群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利三位台股名師...

就市論勢／光通訊、PCB 題材熱

台股馬年多頭萬馬奔騰，價量齊揚，自開紅盤日以來台股累積強勢大漲1,808.78點，單周漲幅高達5.38%，且四個交易日天天創新高，26日指數一度達35,579.34點歷史新天價，收盤收在35,414.49點，微幅上漲1.42點，單日成交量更是突破兆元大關，達1.2兆元，推升本周日均量同步達1兆元大關。

台股正熱…融資買股 專家：3招控管風險

台股新春開紅盤，在護國神山台積電、人工智慧（ＡＩ）概念股領軍之下，多頭萬馬奔騰、價量齊揚，大盤指數狂飆上攻三萬五千點，不...

券商資金吃緊 到處「找錢」

股市成交量暴增，單日市場成交量更已破兆元，對券商業務大有挹注，但令人出乎意料的是，券商喜獲業務的同時，竟然也拉起警報。因...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。