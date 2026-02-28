銅金比率逼近40年低檔區間 AI 帶動銅價補漲潛力受市場關注

FXTM富拓首席中文市場分析師盧曉暘指出，近期全球市場焦點由AI熱潮帶動的科技股行情，逐步轉向對產業結構與就業影響的重新評估。在大型語言模型能力持續提升之際，市場對經濟成長動能的疑慮升溫，避險需求推高金價，2月23日來到每盎司約 5,227 美元高點，距離歷史高位僅一步之遙。不過，在黃金連續多年走強之後，市場開始關注另一項與景氣循環高度相關的關鍵金屬—銅。

銅長期被視為觀察全球工業活動與經濟循環的重要指標。從電動車、AI伺服器與數據中心，到再生能源與輸電網等基礎建設，銅在能源轉型與算力擴張趨勢下扮演不可或缺的角色。隨著各國加速電氣化與低碳轉型，銅的結構性需求逐漸受到長線資金重視。

值得留意的是，銅金比率近期下探至近40年來的低檔區間，2025年底甚至跌至2.49倍。歷史經驗顯示，銅金比率通常反映市場對景氣擴張與避險需求之間的平衡：當銅價相對走強、金價走弱，通常代表市場對經濟前景較為樂觀；反之，若金價強於銅價，則反映避險需求升溫。

盧曉暘表示，若僅以均值回歸角度觀察，在金價維持現行水準的前提下，銅價若回到過往高位區間，約需再上漲13%左右；若比率修復至「長期均值減1個標準差」區間，預估銅價理論水準可能接近每噸20,600美元，較目前價格高出約60%。換句話說，即使金價繼續創新高，銅的補漲空間反而更大。不過，實際走勢仍取決於全球景氣循環與需求復甦程度。

盧曉暘表示，從產業面來看，國際大型礦業公司如必和必拓（BHP）、力拓（Rio Tinto）與嘉能可（Glencore）均在最新財報中強調將提高銅的未來產能及相關資本支出。以BHP為例，銅部門盈利已逐步提升，其長期產量目標也顯示對銅需求前景持相對樂觀看法。礦業龍頭的布局方向，反映銅做為當下能源轉型與AI技術成長是不可取代的原物料。

此外，外匯市場亦出現部分與銅高度相關的資源型貨幣表現相對強勢，例如智利披索、澳元與南非蘭特，均有上升趨勢。資源型貨幣走勢相關變化可視為市場對未來需求的提前反映，全球市場亦開始出現對銅價可能進入新一輪上行循環的預期。