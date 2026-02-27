聽新聞
0:00 / 0:00

台股正熱…融資買股 專家：3招控管風險

聯合報／ 記者朱漢崙陳儷方／台北報導
台股多頭萬馬奔騰，本周單日融資餘額更逼近三千九百億元大關，是十年來首見，專家提醒，台股攻高，投資仍需謹慎。本報資料照片
台股多頭萬馬奔騰，本周單日融資餘額更逼近三千九百億元大關，是十年來首見，專家提醒，台股攻高，投資仍需謹慎。本報資料照片

台股新春開紅盤，在護國神山台積電、人工智慧（ＡＩ）概念股領軍之下，多頭萬馬奔騰、價量齊揚，大盤指數狂飆上攻三萬五千點，不僅單日成交量衝破兆元大關，本周四融資餘額逼近三千九百億元大關，更是十年來首見。

多頭強勢，市場充滿樂觀情緒，投資市場中，不僅主力積極布局，不少散戶也透過融資買進大型權值股。根據央行日前公布的一月金融情況，證實市場資金在蛇年封關前已非常活躍，散戶信心指標「證券劃撥存款餘額」來到三兆九千七百五十五億元、月增二千九百○三億元，雙雙刷新歷史紀錄。

隨著台積電等龍頭權值股的股價愈來愈高，更多投資人感到「買不起」，想買高價股的人，對於融資的依賴度愈來愈高。

然而，投資人槓桿大開的同時，潛在賣壓也逐漸累積，一旦行情轉弱、指數大幅回檔，容易引發多殺多的斷頭行情，進一步加速指數下跌，屆時，融資買進且槓桿過高的投資人，要不就得補繳高昂保證金，要不就得斷頭認賠出場。過往，就有不少投資人因為投資槓桿開得太大，不只賠到本金都沒了，還欠了一屁股債。

專家指出，除了採取傳統融資券操作之外，現在也有不少投資人向銀行辦理信貸，借出現金來買股，或者用股票質押的方式，向券商借取資金，也就是透過券商承作的「不限用途借貸」來借錢。

比較股票融資、股票質押這兩種方式，借貸資金成數大多都在六成左右，主要差別在於「利率」，股票融資利率一般大多在百分之六點二五，但股票質押利率大約在百分之二點五至百分之三之間；另外一個差別則在於，股票質押必須要先有完整的「現股」，才能以此為擔保品向券商貸款。

但專家也建議，投資人進場的同時，也必須做好風險控管，專家給出三大建議，第一，民眾可盡量買ＥＴＦ（指數型股票基金），這也和券商對擔保品的安全偏好有關；第二，倘若融資的自備款（保證金）或自有資金有限，民眾不一定要入手高價權值股，可以考慮該檔股票權重較高的ＥＴＦ，以台積電為例，可挑「含積量」較高的ＥＴＦ入手；第三，民眾融資若被套牢，仍會有斷頭風險的可能，所以融資來的錢買股，千萬不要追高，要等股價拉回時再低接。

觀察近期台股的融券部位，一月初來到高檔後逐漸回落，代表空頭已經有部分回補，短線上減輕空方壓力，但空單被大量回補後，未來的被動買盤也會減弱，有利股價上揚的軋空力道也隨之消失。

專家建議，台股攻高之後，投資人需留意未來行情能否在高槓桿環境下繼續維持動能，投資仍需謹慎。

台股 融資餘額 台積電 AI 權值股

延伸閱讀

伴侶不再主動？「床上表現差」10大警訊 專家直言重點非技巧

急診壅塞再現？連假首日台大待床人數破百 專家籲開診加成獎勵常態化

川普訪中籌備時間倉促 專家預期成果縮水：大陸憂心忡忡

黃仁勳一番話間接證實！輝達2025年首超車蘋果 登台積電最大客戶

相關新聞

台股正熱…融資買股 專家：3招控管風險

台股新春開紅盤，在護國神山台積電、人工智慧（ＡＩ）概念股領軍之下，多頭萬馬奔騰、價量齊揚，大盤指數狂飆上攻三萬五千點，不...

汽車零組件受惠美關稅政策 法人看好東陽、帝寶營運後市

台灣汽車零組件產業較不受此波關稅波動影響，不過，在2月簽署的台美貿易協定下，台灣汽車零組件關稅已調降至15%，有利廠商獲...

AI浪潮推升台股市值翻倍 國銀分析二關鍵可望推升台股

在人工智慧（AI）熱潮帶動下，台股市值持續攀升，根據統計，2022年底台股總市值位居全球第十，目前已躍升至全球第七大市場...

研調：記憶體成本升 電腦智慧手機出貨減幅創十年高

記憶體價格高漲，研調機構顧能（Gartner）預期，2026年全球電腦和智慧手機價格可能調漲超過1成，恐進而影響電腦和智...

台積電創2025元天價 股東人數衝破200萬人

晶圓代工廠台積電本週股價再創歷史新高，一度達到2025元，26日收在1995元，單週累計上漲80元。據統計，台積電股東人...

台股衝天價、天量 權王股價創新高 指數站穩35,000點

台股昨（25）日在外資大買411.4億元帶動下，指數強勢站穩35,000點大關，盤中一度攻上35,521點，終場勁揚71...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。