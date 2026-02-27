台股正熱…融資買股 專家：3招控管風險

台股新春開紅盤，在護國神山台積電、人工智慧（ＡＩ）概念股領軍之下，多頭萬馬奔騰、價量齊揚，大盤指數狂飆上攻三萬五千點，不僅單日成交量衝破兆元大關，本周四融資餘額逼近三千九百億元大關，更是十年來首見。

多頭強勢，市場充滿樂觀情緒，投資市場中，不僅主力積極布局，不少散戶也透過融資買進大型權值股。根據央行日前公布的一月金融情況，證實市場資金在蛇年封關前已非常活躍，散戶信心指標「證券劃撥存款餘額」來到三兆九千七百五十五億元、月增二千九百○三億元，雙雙刷新歷史紀錄。

隨著台積電等龍頭權值股的股價愈來愈高，更多投資人感到「買不起」，想買高價股的人，對於融資的依賴度愈來愈高。

然而，投資人槓桿大開的同時，潛在賣壓也逐漸累積，一旦行情轉弱、指數大幅回檔，容易引發多殺多的斷頭行情，進一步加速指數下跌，屆時，融資買進且槓桿過高的投資人，要不就得補繳高昂保證金，要不就得斷頭認賠出場。過往，就有不少投資人因為投資槓桿開得太大，不只賠到本金都沒了，還欠了一屁股債。

專家指出，除了採取傳統融資券操作之外，現在也有不少投資人向銀行辦理信貸，借出現金來買股，或者用股票質押的方式，向券商借取資金，也就是透過券商承作的「不限用途借貸」來借錢。

比較股票融資、股票質押這兩種方式，借貸資金成數大多都在六成左右，主要差別在於「利率」，股票融資利率一般大多在百分之六點二五，但股票質押利率大約在百分之二點五至百分之三之間；另外一個差別則在於，股票質押必須要先有完整的「現股」，才能以此為擔保品向券商貸款。

但專家也建議，投資人進場的同時，也必須做好風險控管，專家給出三大建議，第一，民眾可盡量買ＥＴＦ（指數型股票基金），這也和券商對擔保品的安全偏好有關；第二，倘若融資的自備款（保證金）或自有資金有限，民眾不一定要入手高價權值股，可以考慮該檔股票權重較高的ＥＴＦ，以台積電為例，可挑「含積量」較高的ＥＴＦ入手；第三，民眾融資若被套牢，仍會有斷頭風險的可能，所以融資來的錢買股，千萬不要追高，要等股價拉回時再低接。

觀察近期台股的融券部位，一月初來到高檔後逐漸回落，代表空頭已經有部分回補，短線上減輕空方壓力，但空單被大量回補後，未來的被動買盤也會減弱，有利股價上揚的軋空力道也隨之消失。

專家建議，台股攻高之後，投資人需留意未來行情能否在高槓桿環境下繼續維持動能，投資仍需謹慎。