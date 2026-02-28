當心台股反轉…留意三訊號

台股2月頻創歷史新高，最新3月操作守則出爐。富邦投顧董事長陳奕光、群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利三位台股名師對3月行情仍抱持樂觀態度，建議持續偏多操作，短多關注爆量長黑、台積電（2330）跌破3日線等的反轉訊號。

三大台股名師同步指出這波行情最重要的觀察指標就是「量價」，當台股單日下跌超過千點、成交量爆量或是小於五日均量時都是短期資金需要特別留意的短多反轉訊號。此外，目前台股指數已在35K之上，一旦震盪3%，點數上下就超過千點，投資人在指數高檔的體感也會放大，可能引發短線效應，應持續關注美股走勢、國際熱錢及情勢動向。

三大台股專家也認為，就算台股修正整理也是合理的乖離收斂，目前對台股基本面展望、中長期發展方向都持續看多，即便技術面修正，也不會改變對台股態度；倒是中長期資金、空手或還持股低於五成的投資人可以留意低接績優股的機會。

在看好族群方面，陳奕光點名老AI、晶圓代工、金融股、運輸、塑化、鋼鐵、營建股。