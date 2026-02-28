聽新聞
0:00 / 0:00

當心台股反轉…留意三訊號

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股2月頻創歷史新高，最新3月操作守則出爐。富邦投顧董事長陳奕光、群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利三位台股名師對3月行情仍抱持樂觀態度，建議持續偏多操作，短多關注爆量長黑、台積電（2330）跌破3日線等的反轉訊號。

三大台股名師同步指出這波行情最重要的觀察指標就是「量價」，當台股單日下跌超過千點、成交量爆量或是小於五日均量時都是短期資金需要特別留意的短多反轉訊號。此外，目前台股指數已在35K之上，一旦震盪3%，點數上下就超過千點，投資人在指數高檔的體感也會放大，可能引發短線效應，應持續關注美股走勢、國際熱錢及情勢動向。

三大台股專家也認為，就算台股修正整理也是合理的乖離收斂，目前對台股基本面展望、中長期發展方向都持續看多，即便技術面修正，也不會改變對台股態度；倒是中長期資金、空手或還持股低於五成的投資人可以留意低接績優股的機會。

在看好族群方面，陳奕光點名老AI、晶圓代工、金融股、運輸、塑化、鋼鐵、營建股。

台股指數 董事長

延伸閱讀

AI浪潮推升台股市值翻倍 國銀分析二關鍵可望推升台股

台股 ETF 生力軍 紅火

台股交易量衝1.2兆…創高 馬年首周強漲1,808點

MSCI調權重 台股「一升二降」

相關新聞

台股瘋牛行情 八利多護航

台股今年前兩月累計飆漲6,450點，漲幅高達22.2%，直逼2025年全年漲幅。展望3月天，台股三大名師認為，瘋牛行情尚...

台股正熱…融資買股 專家：3招控管風險

台股新春開紅盤，在護國神山台積電、人工智慧（ＡＩ）概念股領軍之下，多頭萬馬奔騰、價量齊揚，大盤指數狂飆上攻三萬五千點，不...

券商資金吃緊 到處「找錢」

股市成交量暴增，單日市場成交量更已破兆元，對券商業務大有挹注，但令人出乎意料的是，券商喜獲業務的同時，竟然也拉起警報。因...

當心台股反轉…留意三訊號

台股2月頻創歷史新高，最新3月操作守則出爐。富邦投顧董事長陳奕光、群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利三位台股名師...

汽車零組件受惠美關稅政策 法人看好東陽、帝寶營運後市

台灣汽車零組件產業較不受此波關稅波動影響，不過，在2月簽署的台美貿易協定下，台灣汽車零組件關稅已調降至15%，有利廠商獲...

AI浪潮推升台股市值翻倍 國銀分析二關鍵可望推升台股

在人工智慧（AI）熱潮帶動下，台股市值持續攀升，根據統計，2022年底台股總市值位居全球第十，目前已躍升至全球第七大市場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。