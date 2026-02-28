台股瘋牛行情 八利多護航

台股今年前兩月累計飆漲6,450點，漲幅高達22.2%，直逼2025年全年漲幅。展望3月天，台股三大名師認為，瘋牛行情尚未結束，台股還會繼續漲，在八大利多帶動下，仍有利多方進攻，指數有望向上挑戰37,000點整數關卡。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、富邦投顧董事長陳奕光、群益投顧董事長蔡明彥看法，不必對台股未來高點預設立場，預估3月加權指數區間可能落在33,000點至37,000點間，就算拉回，也以強勢整理機率較高，待中長期均線扣抵。

三大名師看台股3月天

盤點三大名師看法，彙整台股現階段有八利多，首先是台積電（2330）股價一度達陣2,000元，掀起目標價上修潮、加上ADR與現股維持溢價，以台積電ADR價格換算，將支撐台股未來挑戰39,000點，甚至40,000點。

第二，「股王」信驊股價一度突破萬元，帶動比價效應，目前收盤價在2,000元之上個股有14檔、1,000元之上有23檔。

第三，MWC展、美銀亞洲科技論壇、輝達GTC大會、2026太空衛星年度大展3月起接力登場，法人抱持樂觀態度看待。

第四，目前有軋放空、軋空手、軋錯失恐懼症（FOMO）、軋外資的四軋行情。觀察反指標散戶微台多空比持續偏空、市場瀰漫害怕錯失台股新高行情氛圍、去年大賣5,995億元的外資今年迄今已回補1,347億元，台股四軋行情延續。

第五，記憶體、被動元件、玻纖布、ABF等族群接連漲價引爆AI大通膨。第六，資金由比特幣撤出，轉進股市，轉進重資產概念股的韓國、台灣、日本等股市。

第七，去年上市櫃公司財報、配息金額可望挑戰歷史新高，基本面有底氣。第八，美國半導體股仍強，輝達財報佳，有利首季持續作夢行情。