不斷更新／228連假第2天南北車流齊發 國道18地雷路段曝

就市論勢／光通訊、PCB 題材熱

經濟日報／ 郭明玉（PGIM保德信金滿意基金經理人 ）

台股馬年多頭萬馬奔騰，價量齊揚，自開紅盤日以來台股累積強勢大漲1,808.78點，單周漲幅高達5.38%，且四個交易日天天創新高，26日指數一度達35,579.34點歷史新天價，收盤收在35,414.49點，微幅上漲1.42點，單日成交量更是突破兆元大關，達1.2兆元，推升本周日均量同步達1兆元大關。

台股在AI浪潮帶動下，大盤「馬不停蹄」飛躍35,000點大關之上，包括輝達GTC 2026大會將於3月15日在加州聖荷西登場，市場預期輝達將發布首款使用1.6奈米製程的晶片，供應鏈也傳出將同步發表推理架構的LPU晶片；另外，世界行動通訊大會（MWC）也將在3月2日至5日登場，市場將聚焦AI化、雲端化與開放生態，以及目前加速發展的Agentic AI。

綜觀整體科技類股，在近期地緣政治干擾縈繞、市場於重磅財報公布後重新審視「科技敘事背景」下，表現相對震盪，不過近期公布的財報，並未改變看多科技敘事的核心觀點，在AI需求與獲利模型獲得雙重驗證下，科技股的基本敘事依然穩健，而台股正是AI需求成長趨勢軌道中的主要受惠市場，不看淡長期股市表現。

在選股上，布局仍建議以科技族群為優先配置選擇，包括晶圓代工、封測介面、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、IP、AI伺服器、電源、散熱、CCL、PCB等電子零組件，非科技股則以軍工、機械零組件、金融保險為主。

黃仁勳一番話間接證實！輝達2025年首超車蘋果 登台積電最大客戶

AI浪潮推升台股市值翻倍 國銀分析二關鍵可望推升台股

台股 ETF 生力軍 紅火

台股交易量衝1.2兆…創高 馬年首周強漲1,808點

台股瘋牛行情 八利多護航

台股今年前兩月累計飆漲6,450點，漲幅高達22.2%，直逼2025年全年漲幅。展望3月天，台股三大名師認為，瘋牛行情尚...

台股正熱…融資買股 專家：3招控管風險

台股新春開紅盤，在護國神山台積電、人工智慧（ＡＩ）概念股領軍之下，多頭萬馬奔騰、價量齊揚，大盤指數狂飆上攻三萬五千點，不...

券商資金吃緊 到處「找錢」

股市成交量暴增，單日市場成交量更已破兆元，對券商業務大有挹注，但令人出乎意料的是，券商喜獲業務的同時，竟然也拉起警報。因...

當心台股反轉…留意三訊號

台股2月頻創歷史新高，最新3月操作守則出爐。富邦投顧董事長陳奕光、群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利三位台股名師...

一周熱門零股／0050、台積電 人氣指標

在台股本周頻創歷史新高，指數一舉站上35K大關後，雖投資人對後市又愛又怕，但仍藉零股進場參與。元大台灣50（0050）等...

