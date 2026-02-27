快訊

不斷更新／228連假第2天南北車流齊發 國道18地雷路段曝

一周熱門零股／0050、台積電 人氣指標

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

在台股本周頻創歷史新高，指數一舉站上35K大關後，雖投資人對後市又愛又怕，但仍藉零股進場參與。元大台灣50（0050）等指數型、高股息ETF，以及台積電等大型權值股為台股本周零股市場焦點。

市場專家指出，輝達在26日凌晨公布去年第4季財報，營收為681.27億美元，年增73%，優於市場預期，其中，資料中心業務營收623.1億美元、年增75%，遠高於市場預期，EPS 1.62美元，優於市場預期的1.53美元，在本季業績指引上，營收為780億美元上下浮動2%，優於市場先前預期的726億美元，且未包含來自中國的資料中心營收下，後續將影響美股走勢，並左右許多台股零股投資人的選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為元大台灣50、台積電、鴻海、群創、國泰永續高股息、華邦電、力積電、元大高股息、華通、富邦科技，十檔標的交易量從4,066萬股至669萬股。

台股馬年多頭萬馬奔騰，價量齊揚，自開紅盤日以來台股累積強勢大漲1,808.78點，單周漲幅高達5.38%，且四個交易日天天創新高，26日指數一度達35,579.34點歷史新天價，收盤收在35,414.49點，微幅上漲1.42點，單日成交量更是突破兆元大關，達1.2兆元，推升本周日均量同步達1兆元大關。

