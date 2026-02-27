汽車零組件受惠美關稅政策 法人看好東陽、帝寶營運後市

台灣汽車零組件產業較不受此波關稅波動影響，不過，在2月簽署的台美貿易協定下，台灣汽車零組件關稅已調降至15%，有利廠商獲利表現回升，法人機構看好東陽（1319）、帝寶（6605）等供應鏈營運後市。

法人機構表示，美國最高法院裁定川普政府先前引用IEEPA條款對全球徵收的關稅違法，川普隨後宣布將引用122條款對全球所有進口商品課徵10%全球性關稅，並再宣布將這項臨時關稅由10%上調至15%。

由於川普在簽署的行政命令中，包含一項「不重複課徵」的條款；由於汽車零組件已面臨232條款的關稅，將不會再疊加這次122條款的10%關稅，而2月簽署的台美貿易協定，也規定原本受到232條款影響的汽車零組件、鋼鐵、鋁材等產品，關稅上限設定在15%。因此，台灣汽車零組件產業不受此波關稅波動影響。

在台美貿易協定下，台灣汽車零組件關稅已由25%調降至15%，因稅率相對較低，有利廠商獲利表現回升，看好AM廠商後續營運表現，看好東陽、帝寶營運後市。