AI 浪潮推升台股市值翻倍 國銀分析二關鍵可望推升台股

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

在人工智慧（AI）熱潮帶動下，台股市值持續攀升，根據統計，2022年底台股總市值位居全球第十，目前已躍升至全球第七大市場，總市值突破新台幣百兆元，三年來呈現翻倍成長，資本市場能見度顯著提升。本國銀行認為，受到美國聯準會降息預期，以及AI浪潮持續推進下，台股有望再向前挺進，但短期內市場波動也可能加大。

國銀分析指出，全球對AI的強勁需求是推動台股上攻的關鍵動能，在AI產業鏈中，台灣掌握半導體與硬體製造優勢，成為國際資金布局重心。展望後市，在AI浪潮持續推進下，台股有機會再創新高，支撐排名再向前挺進。

資金面方面，市場預期今年美國四大雲端服務供應商（CSP）資本支出將維持逾6成的高成長，全年投資規模上看6,000億美元，其中約6成將投入AI基礎建設與AI硬體設備，可望帶動AI硬體及半導體族群優先受惠，也成為近期在軟體類股評價震盪之際，支撐台股維持強勢格局的重要因素。

獲利基本面同樣提供支撐。國銀指出，台股整體預估獲利持續改寫新高，儘管指數頻創高點，但本益比擴張幅度相對有限。相較2021年評價高峰，目前整體估值仍有上修空間。

不過，技術面也浮現短線過熱訊號，一旦出現風險事件，市場波動可能放大。國銀建議，投資人可採定期定額方式參與多頭行情，若遇回檔整理，則可視為分批布局、擴大加碼的時機。

