台積電創2025元天價 股東人數衝破200萬人

中央社／ 新竹27日電
台積電上新高價。中央社

晶圓代工廠台積電本週股價再創歷史新高，一度達到2025元，26日收在1995元，單週累計上漲80元。據統計，台積電股東人數持續增加，突破200萬人，達到201萬4899人，本週增加3萬2223人。

隨著美股費城半導體指數及韓國股市創下歷史新高，台股本週在台積電勁揚推升下同步創高，加權指數26日一度達到35579.34點，終場收在35414.49點，累計單週上漲1808.78點。

台積電25日股價首度衝破2000元關卡，最高達到2025元，26日回落至2000元之下，收在1995元，不過，台積電本週仍累計上漲80元，市值增加新台幣2.07兆元，達到51.73兆元，並貢獻大盤642點。

資深分析師王兆立表示，台積電為台股多頭指標，馬年新春開紅盤以來股價走勢強勁，展現市場高人氣，為投資人關注與追逐的熱門標的。

據台灣集保結算所統計，台積電2月26日股東總人數突破200萬人關卡，達到201萬4899人，本週增加3萬2223人。其中，零股股東人數增加3萬948人最多，增至154萬9683人。

台積電持股超過1000張的股東人數則降至1531人，減少3人；持股800張至1000張的股東人數也降至222人，減少5人。

王兆立說，人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）財報表現與營運展望皆優於市場預期，台積電為輝達主要晶片代工廠，營運可望直接受惠。台積電1月營收首度突破新台幣4000億元關卡，第1季營收可望達到346億至358億美元，將創下歷史新高。

王兆立表示，輝達將於3月16日至19日在美國聖荷西舉行GTC年度技術大會，輝達執行長黃仁勳預告，他將在主題演講中展示「前所未見」的技術。韓媒報導，輝達首款採用台積電A16製程技術打造的晶片將在會中亮相。

王兆立說，輝達GTC大會能否再次帶動AI熱潮升溫，推升輝達股價走高，並牽動台積電及相關AI概念股後續股價表現，是市場觀察重點。

台積電2025年第3季現金股利將於3月17日除息，現金股利每股6元。王兆立表示，台積電目前股價每波動1檔即達5元，不排除有機會重演「秒填息」戲碼。

台積電2025年第3季每股純益新台幣17.44元，每股配發6元現金股利，將於3月17日除息，現金股利總金額達1555.95億元，預計4月9日發放。

台積電自2019年起改採每季配息，26次除息皆順利完成填息；其中，20次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。台積電3月17日能否再次上演「秒填息」戲碼，備受市場關注。

