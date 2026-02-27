快訊

地下室塗樹脂疑通風不良釀工人不適 高雄好市多工地遭勒令停工檢查

元宵節碰月全食「赤馬遇紅月」 命理師提醒勿犯3禁忌：小心毀財路

傳劉世芳接受陸企高管外甥政治獻金 陸國台辦：正依法依規查處

聽新聞
0:00 / 0:00

研調：記憶體成本升 電腦智慧手機出貨減幅創十年高

中央社／ 新竹27日電
AI浪潮全面引爆記憶體市場，帶動缺貨與漲價潮急速蔓延。路透
AI浪潮全面引爆記憶體市場，帶動缺貨與漲價潮急速蔓延。路透

記憶體價格高漲，研調機構顧能（Gartner）預期，2026年全球電腦和智慧手機價格可能調漲超過1成，恐進而影響電腦和智慧手機出貨量創下十多年來最大萎縮幅度。

Gartner預估，2026年動態隨機存取記憶體（DRAM）及固態硬碟（SSD）價格可能飆漲130%，迫使電腦和智慧手機價格分別較2025年上漲17%和13%，這將使得市場需求集中於高階產品。

隨著成本升高，Gartner預期，企業用戶的電腦使用壽命將延長15%，消費者用戶的電腦使用壽命延長20%。2026年全球電腦出貨量恐將減少10.4%。

Gartner估計，電腦記憶體成本占物料清單（BOM）總額比重自16%攀升至23%，這將削弱廠商的成本吸收能力，使得低利潤的入門款筆記型電腦難以為繼，2028年售價低於500美元的入門款電腦市場恐將消失。人工智慧電腦市場滲透率達到50%目標的時間也將延遲到2028年。

Gartner表示，為維持獲利能力，電腦廠應該做好銷售下滑的準備，不會為了迎合對價格敏感的消費者而犧牲利潤，預期廠商在第2季獲利能力遭到壓縮前優化定價。

Gartner預期，記憶體驅動產品價格上漲，對於入門款智慧手機衝擊最大，消費者可能選擇二手機或延長手機的使用壽命。高階智慧手機因利潤較高，受到的影響較小。2026年智慧手機出貨量恐減少8.4%。

智慧手機 Gartner 記憶體

延伸閱讀

陸多家手機 3月初將漲價

兩檔成分股 下周換血

三星DRAM價翻倍 蘋果埋單…南亞科、華邦、威剛等可享紅利

集邦：本季 DRAM 合約價漲勢大加速

相關新聞

台股交易量衝1.2兆…創高 馬年首周強漲1,808點

台股昨（26 )日多空交戰，開高後翻黑再拉高，尾盤卻因MSCI調整權重生效，最後一盤爆出2,198億元下殺，終場僅小漲1...

萬元股王…信驊譜寫大驚奇 不到13年就把股價放大50倍

「股王」信驊馬年一馬當先，昨（26）日盤中一度衝到10,275元，雖只成交一張，仍創下台股個股歷史新高紀錄，為台股首檔萬...

台積電創2025元天價 股東人數衝破200萬人

晶圓代工廠台積電本週股價再創歷史新高，一度達到2025元，26日收在1995元，單週累計上漲80元。據統計，台積電股東人...

2,000元俱樂部 黑馬浮現

在火馬年第一周，台股資本市場再寫新頁。「護國神山」台積電25日衝上2,025元盤中歷史新高，股王信驊昨（26）日一度衝上...

小摩：台積四大利多齊發

摩根大通（小摩）證券指出，台積電由於四大利多齊發，包括首季營運有望超越預期、AI需求強勁、封測廠資本支出加速、及2奈米良...

散戶歸隊 證券劃撥創雙高

台股金馬年開春氣勢如虹，資金與指數同步寫下新頁。中央銀行昨（26）日公布元月金融情勢，有散戶指標之稱的銀行證券劃撥存款餘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。