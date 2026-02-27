研調：記憶體成本升 電腦智慧手機出貨減幅創十年高

記憶體價格高漲，研調機構顧能（Gartner）預期，2026年全球電腦和智慧手機價格可能調漲超過1成，恐進而影響電腦和智慧手機出貨量創下十多年來最大萎縮幅度。

Gartner預估，2026年動態隨機存取記憶體（DRAM）及固態硬碟（SSD）價格可能飆漲130%，迫使電腦和智慧手機價格分別較2025年上漲17%和13%，這將使得市場需求集中於高階產品。

隨著成本升高，Gartner預期，企業用戶的電腦使用壽命將延長15%，消費者用戶的電腦使用壽命延長20%。2026年全球電腦出貨量恐將減少10.4%。

Gartner估計，電腦記憶體成本占物料清單（BOM）總額比重自16%攀升至23%，這將削弱廠商的成本吸收能力，使得低利潤的入門款筆記型電腦難以為繼，2028年售價低於500美元的入門款電腦市場恐將消失。人工智慧電腦市場滲透率達到50%目標的時間也將延遲到2028年。

Gartner表示，為維持獲利能力，電腦廠應該做好銷售下滑的準備，不會為了迎合對價格敏感的消費者而犧牲利潤，預期廠商在第2季獲利能力遭到壓縮前優化定價。

Gartner預期，記憶體驅動產品價格上漲，對於入門款智慧手機衝擊最大，消費者可能選擇二手機或延長手機的使用壽命。高階智慧手機因利潤較高，受到的影響較小。2026年智慧手機出貨量恐減少8.4%。