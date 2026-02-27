台股交易量衝1.2兆…創高 馬年首周強漲1,808點

台股昨(26)日多空交戰，開高後翻黑再拉高，尾盤卻因MSCI調整權重生效，最後一盤爆出2,198億元下殺，終場僅小漲1.4點收25,414點，但仍再寫歷史新高，成交金額更創下1.2兆元空前天量，較前一交易日攀升17.6%。

台股連漲七日，累計今年以來改寫18次新高，累計飆漲6,450點、漲幅22.2%，在亞股中漲幅僅次於韓股的49.6%。由於台積電（2330）昨熄火跌20元收1,995元，大盤市值並未再創新高，略減22億元至115.4兆元。

台股26日四大紀錄

台股在馬年第一周火力全開，四個交易日強漲1,808點，周線連二紅，日均交易金額達1.01兆元；累計加權指數2月狂奔3,350點，為史上最強2月，單月漲幅10.4%，略低於元月的10.7%漲幅；2月日均量高達8,154億元，較元月7,921億元更勝2.9%。

萬眾矚目的輝達財報優異，但盤後股價下跌，台股昨日開高翻黑再創高再收平，受到MSCI調整生效震盪洗很大，最後一盤成交金額2,198億元，單是台積電就壓低成交2.8萬張，股價從2,005元摜至1,995元。台積電休息，所幸有聯發科，以及國泰金、富邦金、中信金等金控軍團戰力轉強，撐住加權指數。

在MSCI台灣指數成分股方面，本次新增鴻勁，刪除儒鴻、億豐、正新及豐泰，指數成分股由86檔減為83檔。本次權重調升最多為鴻勁，其權重為0.39%，調升0.39%。鴻勁最後一盤爆出6,474張，股價黑翻紅，昨日共成交9,108張，為前一日的8.7倍。

三大法人昨日同步站在賣方，合計賣超134.2億元。其中外資賣超105.6億元，終結連六買，且台指期未平倉淨空單增加415口至36,168口，為去年8月初以來新高，顯示外資居高思危。投信賣超10.5億元，結束連二買；自營商賣超17.9億元，連二賣。