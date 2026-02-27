散戶歸隊 證券劃撥創雙高

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台股金馬年開春氣勢如虹，資金與指數同步寫下新頁。中央銀行昨（26）日公布元月金融情勢，有散戶指標之稱的銀行證券劃撥存款餘額達3兆9,755億元，單月大增2,903億元，餘額與增額雙創歷史新高，距離4兆元整數關卡僅一步之遙。

台股融資餘額月底數攀升至5,205億元，創2007年11月以來新高，顯示場內資金與槓桿動能同步升溫。

市場交易熱度同樣亮眼。元月台股成交日均量達7,367億元，股價指數月平均衝上31,223點；單月指數大漲3,100點，漲幅達10.7%，創史上單月最大漲點紀錄。證交所統計，元月大盤總成交值約16.63兆元，較前一個月大增56.21%。

觀察投資人結構，元月本國自然人於集中市場成交比重升至56.2%，為2024年5月以來新高；本國法人占比11.2%，僑外法人占32.5%。

台股 銀行

延伸閱讀

經典賽／大谷翔平歸隊「侍JAPAN」 強調健康備戰力拚連霸

股王信驊衝破萬元 台股37千金助攻指數創新高

台股週漲1808點 上市公司總市值115兆飆新高

馬年首周台股大漲逾1800點 4個交易日天天續創高

相關新聞

台股交易量衝1.2兆 創高 馬年首周強漲1,808點

台股昨（26 )日多空交戰，開高後翻黑再拉高，尾盤卻因MSCI調整權重生效，最後一盤爆出2,198億元下殺，終場僅小漲1...

萬元股王 信驊譜寫大驚奇 不到13年就把股價放大50倍

「股王」信驊馬年一馬當先，昨（26）日盤中一度衝到10,275元，雖只成交一張，仍創下台股個股歷史新高紀錄，為台股首檔萬...

2,000元俱樂部 黑馬浮現

在火馬年第一周，台股資本市場再寫新頁。「護國神山」台積電25日衝上2,025元盤中歷史新高，股王信驊昨（26）日一度衝上...

小摩：台積四大利多齊發

摩根大通（小摩）證券指出，台積電由於四大利多齊發，包括首季營運有望超越預期、AI需求強勁、封測廠資本支出加速、及2奈米良...

散戶歸隊 證券劃撥創雙高

台股金馬年開春氣勢如虹，資金與指數同步寫下新頁。中央銀行昨（26）日公布元月金融情勢，有散戶指標之稱的銀行證券劃撥存款餘...

就市論勢／ABF、半導體設備 看俏

美股因關稅紛擾與地緣政治等因素相對動盪，但台股在資金匯聚下表現堅挺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。