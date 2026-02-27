散戶歸隊 證券劃撥創雙高

台股金馬年開春氣勢如虹，資金與指數同步寫下新頁。中央銀行昨（26）日公布元月金融情勢，有散戶指標之稱的銀行證券劃撥存款餘額達3兆9,755億元，單月大增2,903億元，餘額與增額雙創歷史新高，距離4兆元整數關卡僅一步之遙。

台股融資餘額月底數攀升至5,205億元，創2007年11月以來新高，顯示場內資金與槓桿動能同步升溫。

市場交易熱度同樣亮眼。元月台股成交日均量達7,367億元，股價指數月平均衝上31,223點；單月指數大漲3,100點，漲幅達10.7%，創史上單月最大漲點紀錄。證交所統計，元月大盤總成交值約16.63兆元，較前一個月大增56.21%。

觀察投資人結構，元月本國自然人於集中市場成交比重升至56.2%，為2024年5月以來新高；本國法人占比11.2%，僑外法人占32.5%。