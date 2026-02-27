小摩：台積四大利多齊發
摩根大通（小摩）證券指出，台積電（2330）由於四大利多齊發，包括首季營運有望超越預期、AI需求強勁、封測廠資本支出加速、及2奈米良率優於3奈米，將支撐未來數月股價持續優於大盤，AI將持續成為資金流向的核心焦點。
小摩台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，在首季營運有望超越預期方面，台積電得益於強勁的AI需求，及5奈米、3奈米製程與CoWoS供應持續緊張，預期首季營運有可能超越第1季營收指引高端346~358億美元，毛利率也有持續上行空間，預估上看64.5%。
在AI需求強勁方面，日前美國前四大CSP廠包括Meta、微軟、谷歌、亞馬遜公布去年第4季財報，並分享今年資本支出展望。四大CSP大廠合計資本支出指引約為6,450億美元，年增幅高達56%，為AI需求仍將保持強勁做出最有力保證。
