小摩：台積四大利多齊發

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

摩根大通（小摩）證券指出，台積電（2330）由於四大利多齊發，包括首季營運有望超越預期、AI需求強勁、封測廠資本支出加速、及2奈米良率優於3奈米，將支撐未來數月股價持續優於大盤，AI將持續成為資金流向的核心焦點。

小摩台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，在首季營運有望超越預期方面，台積電得益於強勁的AI需求，及5奈米、3奈米製程與CoWoS供應持續緊張，預期首季營運有可能超越第1季營收指引高端346~358億美元，毛利率也有持續上行空間，預估上看64.5%。

在AI需求強勁方面，日前美國前四大CSP廠包括Meta、微軟、谷歌、亞馬遜公布去年第4季財報，並分享今年資本支出展望。四大CSP大廠合計資本支出指引約為6,450億美元，年增幅高達56%，為AI需求仍將保持強勁做出最有力保證。

AI 奈米

延伸閱讀

美股早盤／輝達財報不夠驚豔…股價挫跌3% 台積ADR也被拖下水

每日買1股台積電（2330）直到交女友…用109萬狂賺83萬！網笑：財神打贏月老了

台積電中場休息上演2000保衛戰 法人建議後續布局這麼做

指數投資很愛看衰台積電（2330）？Ffaarr：不可能！我們都是在作多市場

相關新聞

台股交易量衝1.2兆 創高 馬年首周強漲1,808點

台股昨（26 )日多空交戰，開高後翻黑再拉高，尾盤卻因MSCI調整權重生效，最後一盤爆出2,198億元下殺，終場僅小漲1...

萬元股王 信驊譜寫大驚奇 不到13年就把股價放大50倍

「股王」信驊馬年一馬當先，昨（26）日盤中一度衝到10,275元，雖只成交一張，仍創下台股個股歷史新高紀錄，為台股首檔萬...

2,000元俱樂部 黑馬浮現

在火馬年第一周，台股資本市場再寫新頁。「護國神山」台積電25日衝上2,025元盤中歷史新高，股王信驊昨（26）日一度衝上...

小摩：台積四大利多齊發

摩根大通（小摩）證券指出，台積電由於四大利多齊發，包括首季營運有望超越預期、AI需求強勁、封測廠資本支出加速、及2奈米良...

散戶歸隊 證券劃撥創雙高

台股金馬年開春氣勢如虹，資金與指數同步寫下新頁。中央銀行昨（26）日公布元月金融情勢，有散戶指標之稱的銀行證券劃撥存款餘...

就市論勢／ABF、半導體設備 看俏

美股因關稅紛擾與地緣政治等因素相對動盪，但台股在資金匯聚下表現堅挺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。