2,000元俱樂部 黑馬浮現

在火馬年第一周，台股資本市場再寫新頁。「護國神山」台積電（2330）25日衝上2,025元盤中歷史新高，股王信驊昨（26）日一度衝上10,275元，成台股首見「萬元股王」，一舉改寫高價股定義。法人點名，台股接下來將展開「神山的2,000元股價接力賽」，聯發科、群聯、奇鋐、富世達、台達電有望脫韁而出。

台股昨日第一次迎來37檔千金股，法人看好這些千里馬將展現駿馬奔騰的氣勢。兆豐投顧董事長李秀利指出，在千金股成員日多、台股已突破萬元天花板的背景下，將出現新的價格板塊調整。以前股價上千元就是高價股，以後5,000元至10,000元才算是高價股，2,000~5,000元則是中高價股。

台積電昨日雖失守2,000元關卡，收在1,995元，但內外資法人同步看好後市，認為2,000元應該不久就會成為地板價，外資最高更喊到3,030元。