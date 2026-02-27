2,000元俱樂部 黑馬浮現

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

在火馬年第一周，台股資本市場再寫新頁。「護國神山」台積電（2330）25日衝上2,025元盤中歷史新高，股王信驊昨（26）日一度衝上10,275元，成台股首見「萬元股王」，一舉改寫高價股定義。法人點名，台股接下來將展開「神山的2,000元股價接力賽」，聯發科、群聯、奇鋐、富世達、台達電有望脫韁而出。

台股昨日第一次迎來37檔千金股，法人看好這些千里馬將展現駿馬奔騰的氣勢。兆豐投顧董事長李秀利指出，在千金股成員日多、台股已突破萬元天花板的背景下，將出現新的價格板塊調整。以前股價上千元就是高價股，以後5,000元至10,000元才算是高價股，2,000~5,000元則是中高價股。

台積電昨日雖失守2,000元關卡，收在1,995元，但內外資法人同步看好後市，認為2,000元應該不久就會成為地板價，外資最高更喊到3,030元。

台股 高價股 台積電

延伸閱讀

股王信驊衝破萬元 台股37千金助攻指數創新高

馬年首周台股大漲逾1800點 4個交易日天天續創高

近半年最強台股ETF換股 00947一進一出、記憶體占比維持三成

台股ETF下波攻擊重點 臺灣璞玉指數扮演重要角色

相關新聞

台股交易量衝1.2兆 創高 馬年首周強漲1,808點

台股昨（26 )日多空交戰，開高後翻黑再拉高，尾盤卻因MSCI調整權重生效，最後一盤爆出2,198億元下殺，終場僅小漲1...

萬元股王 信驊譜寫大驚奇 不到13年就把股價放大50倍

「股王」信驊馬年一馬當先，昨（26）日盤中一度衝到10,275元，雖只成交一張，仍創下台股個股歷史新高紀錄，為台股首檔萬...

2,000元俱樂部 黑馬浮現

在火馬年第一周，台股資本市場再寫新頁。「護國神山」台積電25日衝上2,025元盤中歷史新高，股王信驊昨（26）日一度衝上...

小摩：台積四大利多齊發

摩根大通（小摩）證券指出，台積電由於四大利多齊發，包括首季營運有望超越預期、AI需求強勁、封測廠資本支出加速、及2奈米良...

散戶歸隊 證券劃撥創雙高

台股金馬年開春氣勢如虹，資金與指數同步寫下新頁。中央銀行昨（26）日公布元月金融情勢，有散戶指標之稱的銀行證券劃撥存款餘...

就市論勢／ABF、半導體設備 看俏

美股因關稅紛擾與地緣政治等因素相對動盪，但台股在資金匯聚下表現堅挺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。