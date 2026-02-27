萬元股王 信驊譜寫大驚奇 不到13年就把股價放大50倍

經濟日報／ 記者盧宏奇張瀞文李孟珊／台北報導
信驊馬年一馬當先，創下台股個股歷史新高紀錄，為台股首檔萬元股。聯合報系資料照
股王信驊（5274）馬年一馬當先，昨（26）日盤中一度衝到10,275元，雖只成交一張，仍創下台股個股歷史新高紀錄，為台股首檔萬元股。信驊昨日收在9,730元，漲15元，漲幅0.1%，優於大盤。

信驊在2013年上櫃，初期股價約在200元出頭，2019年12月首度站上千元，距離掛牌約六年七個月。昨天盤中突破萬元大關，總共花不到13年，股價放大50倍。

台股歷代股王及歷史背景
展望後市，信驊已調升遠端伺服器管理晶片（BMC）潛在市場規模（TAM），預計將在2030年達4,650萬顆，該公司後市動能依舊可期。

回顧歷代股王誕生背景，除多頭行情支撐，及大戶資金追捧、拉高估值外，更重要是反映產業消長。台股自1962年正式開市至今，已超過一甲子。若從1986年加權指數站上1,000點大關算起，歷代股王共有17檔。

其中，2000年以前國壽（國泰金前身）、華園、厚生、華銀、華碩、廣達、威盛、禾伸堂等都曾經榜上有名。2001年至今則陸續有聯發科、大立光、茂迪、益通、伍豐、宏達電、網龍、矽力*-KY（股票分割前）、信驊等入列。

資深市場人士指出，每一代股王大都由市場大戶、法人等資金堆砌出來，代表那個時代「聰明錢」最為認同的趨勢產業，因此願意採用最貴的本益比去評價。

以台股1980年代末期正值「台灣錢淹腳目」時刻，市場由主力主導、散戶共襄盛舉，股價漲跌非關基本面，而由消息面及籌碼決定，國壽、華園、厚生、華銀等資產股、金融股相繼登上股王寶座。

不過，風水輪流轉，隨1990年代「Wintel（微軟+英特爾）」個人電腦架構引領風騷，台股電子業搭上代工順風車，在2000年網路泡沫前，華碩、廣達、威盛、禾伸堂等都曾經奪下股王。

2000年後進入法人時代，重視基本面研究的外資參與度愈來愈高，台股漸與國際接軌，加上功能手機、智慧型手機陸續問世，聯發科、大立光、宏達電在接下來20年期間，接連當過股王，大立光更寫下2011至2020年連十年蟬聯的輝煌紀錄。另外，茂迪、益通等太陽能股，及伍豐、網龍等遊戲股雖曾異軍突起，但題材續航力不足。

2020年以後，矽力*-KY最高漲至5,490元，原有機會挑戰大立光創下的6,075元台股史上天價紀錄，但股票分割後轉由信驊取代，由於AI趨勢才剛起步不久，未來能將股價天花板拉升到哪裡，值得繼續關注。

