玉山金、台新新光金成提款機 壽險雙雄大砍金融股鎖龍頭

2025年底，四大壽險金控對金融股操作呈現「汰弱留強」與「集中化」趨勢。富邦金（2881）大砍玉山金（2884）8.7萬張，國泰金（2882）同步小幅減碼；另國泰、中信和凱基金（2883）則同步減碼台新新光金（2887）近4.7萬張，整體資金明顯撤離併購與整合不確定性標的，轉向高配息金控龍頭。

據各金控揭露，2025年底國泰金持金融股水位1,887億元，季增20%，富邦金288億元，季大增1.55倍，均遠高於同季金融股7.5%漲幅，呈現加碼。中信金（2891）208億元，季減3.8%，操作偏保守；凱基金173億元，季驟降37%，全面縮減金融板塊。

國泰金獨鍾一檔富邦金，單季大加碼27.2萬張，其他金融股如中信金、元大金（2885）、台新新光金全面減碼。

富邦金則「棄玉山保中信」，大砍玉山金8.7萬張，連兩季已減碼玉山金19.8萬張，轉手加碼中信金9.2萬張、永豐金（2890）4.5萬張，並新增元大、兆豐（2886）、第一金（2892）。

中信金操作保守，僅微幅回補彰銀（2801）、台企銀（2834），調節台新新光金1萬張。凱基金大幅出脫永豐金3.7萬張、國泰金1萬張，僅小幅加碼第一金1.6萬張，顯示資金重心已轉向科技或高成長標的。

玉山金與台新新光金的操作差異，反映壽險資金對併購後資本增資、股利波動及整合風險的警戒。

展望2026年，隨銀行業利差擴張、壽險業避險成本下降，壽險資金投資策略仍將緊盯「配息穩定度」與「併購整合進度」，汰弱留強的動作預期將比以往更加頻繁。