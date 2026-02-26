壽險金控雙雄大砍7檔權值科技股 選股邏輯改變了嗎？

2025年第4季科技股在AI浪潮推動下大漲15.5%，壽險資金卻出現明顯換檔。國泰金（2882）、富邦金（2881）雙雄大砍日月光（3711）、聯電（2303）等標的；中信金（2891）、凱基金（2883）則逆勢回補鴻海（2317）及利基供應鏈，資金全轉向AI基礎建設、與拉高資本效率配置。

法人指出，四大金控操作雖呈多空分歧，實則反映2026年接軌IFRS17與TIS前夕，提前展開「資本效率優化」的結構重整。壽險業選股邏輯已從追求帳面獲利，轉向「用最少資本換取穩定回報」。

依2025年底大額台股交易顯示，國泰金持科技股市值5,407億元，季增 1.18%；富邦金3,652億元，季減14.7%。中信金1,166億元，季增93%最多；凱基金1,320億元，季增35%，形成防禦派與進攻派分明的操作格局。

雙雄同步減碼聯電、日月光、緯創（3231）、光寶科（2301）、鴻海、廣達（2382）與台積電（2330）等七檔權值股，涵蓋晶圓代工、封測、組裝與零組件主鏈。其中前三大砍股標的：聯電逾15萬張、日月光12.6萬張、緯創逾9.7萬張，反映對成熟製程的保守態度。

但雙雄並非全面撤出科技股，而是「減大補小」，國泰金單季加碼京元電（2449）5.7萬張，並新增台燿（6274）、南亞科（2408）；富邦金新增布局創意（3443）、川湖（2059）與群聯（8299），轉向技術門檻較高的供應鏈。

中信金回補台積電、鴻海、光寶科並新增12檔IC設計、散熱及先進封裝設備標的，多檔利基供應鏈。凱基金集中加碼鴻海、廣達與台積電，押注AI伺服器與先進製程長線成長。

進一步觀察權值股，日月光成第4季的「共同提款機」，中信金剔除大額名單，另三家合計狂砍14.5萬張，相較上季三家合計加碼逾2萬張，態度明顯反轉，反映對封測產能與成熟製程競爭壓力的保守態度。

台積電則呈現明顯換手。國泰與富邦各減碼7,583張與3萬張，著眼降低集中度與實現獲利；中信與凱基則合計回補逾1.1萬張，將其視為2026年核心配置。

廣達也遭三家（國泰、富邦、中信）共砍2.2萬張，凱基反向加碼1.3萬張，顯示對雲端伺服器前景的分歧。鴻海也呈現國泰富邦減持、中信凱基增持的態勢。

法人指出，過去兩年市場主軸是「買AI晶片」，資金集中權值龍頭；2025年底起，焦點轉向具量產實績與技術壁壘的AI基礎建設，包括光通訊、先進封裝與散熱。隨2026年IFRS17與TIS上路，股票波動度與資本占用將更受約束。

整體而言，壽險金控雙雄選擇降低高波動部位、優化資本占用；中信與凱基金則押注長期成長性較高的AI核心標的。

資金已從集中權值股的「擁擠交易」，轉向兼顧制度成本與產業分化的精準選股。市場仍討論題材強弱時，壽險資金已進入下一階段：誰能在最少資本耗用下，創造最穩定、可預測的現金流。