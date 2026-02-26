快訊

高鐵、台鐵文字客服被恐嚇「要殺人、放炸彈」 鐵警加強車站安全維護

賴政府公布新人事 陳勇勝將出任財政部政務次長

聽新聞
0:00 / 0:00

壽險金控雙雄大砍7檔權值科技股 選股邏輯改變了嗎？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
2025年第4季科技股在AI浪潮推動下大漲15.5%，壽險資金卻出現明顯換檔。圖／本報資料照片
2025年第4季科技股在AI浪潮推動下大漲15.5%，壽險資金卻出現明顯換檔。圖／本報資料照片

2025年第4季科技股在AI浪潮推動下大漲15.5%，壽險資金卻出現明顯換檔。國泰金（2882）、富邦金（2881）雙雄大砍日月光（3711）、聯電（2303）等標的；中信金（2891）、凱基金（2883）則逆勢回補鴻海（2317）及利基供應鏈，資金全轉向AI基礎建設、與拉高資本效率配置。

法人指出，四大金控操作雖呈多空分歧，實則反映2026年接軌IFRS17與TIS前夕，提前展開「資本效率優化」的結構重整。壽險業選股邏輯已從追求帳面獲利，轉向「用最少資本換取穩定回報」。

依2025年底大額台股交易顯示，國泰金持科技股市值5,407億元，季增 1.18%；富邦金3,652億元，季減14.7%。中信金1,166億元，季增93%最多；凱基金1,320億元，季增35%，形成防禦派與進攻派分明的操作格局。

雙雄同步減碼聯電、日月光、緯創（3231）、光寶科（2301）、鴻海、廣達（2382）與台積電（2330）等七檔權值股，涵蓋晶圓代工、封測、組裝與零組件主鏈。其中前三大砍股標的：聯電逾15萬張、日月光12.6萬張、緯創逾9.7萬張，反映對成熟製程的保守態度。

但雙雄並非全面撤出科技股，而是「減大補小」，國泰金單季加碼京元電（2449）5.7萬張，並新增台燿（6274）、南亞科（2408）；富邦金新增布局創意（3443）、川湖（2059）與群聯（8299），轉向技術門檻較高的供應鏈。

中信金回補台積電、鴻海、光寶科並新增12檔IC設計、散熱及先進封裝設備標的，多檔利基供應鏈。凱基金集中加碼鴻海、廣達與台積電，押注AI伺服器與先進製程長線成長。

進一步觀察權值股，日月光成第4季的「共同提款機」，中信金剔除大額名單，另三家合計狂砍14.5萬張，相較上季三家合計加碼逾2萬張，態度明顯反轉，反映對封測產能與成熟製程競爭壓力的保守態度。

台積電則呈現明顯換手。國泰與富邦各減碼7,583張與3萬張，著眼降低集中度與實現獲利；中信與凱基則合計回補逾1.1萬張，將其視為2026年核心配置。

廣達也遭三家（國泰、富邦、中信）共砍2.2萬張，凱基反向加碼1.3萬張，顯示對雲端伺服器前景的分歧。鴻海也呈現國泰富邦減持、中信凱基增持的態勢。

法人指出，過去兩年市場主軸是「買AI晶片」，資金集中權值龍頭；2025年底起，焦點轉向具量產實績與技術壁壘的AI基礎建設，包括光通訊、先進封裝與散熱。隨2026年IFRS17與TIS上路，股票波動度與資本占用將更受約束。

整體而言，壽險金控雙雄選擇降低高波動部位、優化資本占用；中信與凱基金則押注長期成長性較高的AI核心標的。

資金已從集中權值股的「擁擠交易」，轉向兼顧制度成本與產業分化的精準選股。市場仍討論題材強弱時，壽險資金已進入下一階段：誰能在最少資本耗用下，創造最穩定、可預測的現金流。

中信金 凱基金 科技股

延伸閱讀

外資馬年首度賣超105億元！賣最多竟是這檔記憶體 台積電、鴻海也難逃

中信60周年 贊助台日棒球賽

全民權證／鴻海 瞄準長天期

外資買超這檔面板股7萬張...股價竟收黑 但鴻海則高居外資買超第二名

相關新聞

壽險金控雙雄大砍7檔權值科技股 選股邏輯改變了嗎？

2025年第4季科技股在AI浪潮推動下大漲15.5%，壽險資金卻出現明顯換檔。國泰金（2882）、富邦金（2881）雙雄...

台股紅盤行情牛氣沖天 法人提醒這樣操作才能提高勝率

台股金馬年開紅盤牛氣沖天，多頭一路過關斬將攻上35,000點。凱基證券表示，旗下《凱基股股漲》節目已於封關前提醒據過去十...

外資馬年首度賣超105億元！賣最多竟是這檔記憶體 台積電、鴻海也難逃

台股馬年價量齊揚，自開紅盤日以來累積飆漲1,808.78點，單周漲幅高達5.38%，且4個交易日天天都創新高，26日收在...

台股站穩3萬點散戶追捧 1月證券劃撥存款餘額近4兆

台股多頭行情火力全開，突破3萬點大關，吸引散戶搶進。央行今天公布1月金融概況，不只貨幣總計數再現「黃金交叉」，象徵散戶投...

台積電股價已高？小摩這樣看

摩根大通（小摩）證券指出，台積電（2330）由於四大利多齊發，包括首季營運有望超越預期、AI需求強勁、封測廠資本支出加速...

股王信驊衝破萬元 台股37千金助攻指數創新高

台股今天盤中35579.34點與收盤35414.49點同創歷史新紀錄，高價股擔綱領頭羊，股王信驊盤中成為台股首檔「萬金股...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。