台股紅盤行情牛氣沖天 法人提醒這樣操作才能提高勝率

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股金馬年開紅盤牛氣沖天，多頭一路過關斬將攻上35,000點。凱基證券表示，旗下《凱基股股漲》節目已於封關前提醒據過去十年統計，開紅盤後「黃金首周」上漲機率達80%，平均漲幅1.8%，是投資人布局的重要時點。

此外，《凱基股股漲》大年初六新春特輯亦提醒，台股開紅盤後可望落後補漲，投資人應把握年後行情起跑點，但隨持股時間拉長、環境變數升高，勝率恐逐漸被稀釋，操作上宜採取「汰弱留強、不宜過度追高」，並維持紀律以守住紅包行情。

川普關稅遭判違法後推出新關稅，對台股應屬中性卻對全球股市變數再起，《凱基股股漲》指出，金馬年投資以AI基礎建設、工業自動化以及金融高配息族群為三大主軸，市場焦點正從AI擴散至製造業回溫推動的工業自動化動能，同時金融族群也可望在第2季迎來除息行情。

低軌衛星、光通訊、電子代工、砷化鎵半導體、高出口精密光學、重電與機電設備等族群，因具備供應鏈彈性及美歐市場連動性，台灣相關產業競爭力與商機將直接受到檢視成為市場焦點，未來在波動中具備成本與技術優勢的企業，可望取得更強動能。

AI王者成市場視野中心，2026年ASIC設計服務出貨量年成長高，顯示AI需求依舊猛烈，相關供應鏈具備長線支撐力道；即將登場的Nvidia法說會，屆時將成關鍵指標。

3月還有MWC展、Nvidia的GTC大會、SATELLITE 2026即將陸續登場，也都是值得關注的焦點。凱基證券建議投資人可運用「隨身e策略」APP，透過「AI助理」與「贏家」兩大智能服務，即時掌握關鍵資訊，提高決策效率，讓投資布局更順利。

