就市論勢／ABF、半導體設備 看俏
盤勢分析
美股因關稅紛擾與地緣政治等因素相對動盪，但台股在資金匯聚下表現堅挺。
美國總統川普對等關稅政策被法院宣告違憲失效，川普隨即援引1974年貿易法第122條宣布課徵全球15%關稅，但相較去年4月初川普宣布對等關稅減少，此次市場反應溫和許多，顯示投資人了解美國關稅政策目的在於重啟與各國貿易談判，在大多數國家已與美國達成貿易協議後，影響程度降低。
另外，輝達GTC大會將於3月16日登場，輝達已預告將推出「世界前所未見」的新晶片架構，有望激勵投資信心，帶動相關供應鏈持續上攻。
投資建議
在基本面良好且AI族群可望受惠輝達GTC題材帶動下，短期內台股可望持續走高，看好類股包括需求持續增加的AI相關供應鏈，其中產品價格仍持續上漲族群如記憶體、ABF載板等，雖然短線漲勢凌厲，但因供不應求，法人看好未來價格表現，股價動能仍強；因技術提升帶動需求如半導體設備，亦為值得加碼族群。
