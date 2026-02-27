興櫃一周回顧／高明鐵漲逾74% 稱冠

台股站上35K，觀察360家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均漲幅1.56%，其中電機機械股高明鐵（4573）周漲超過七成，成為本周興櫃漲幅王。

相較蛇年封關周，馬年開紅盤周漲幅超過一成檔數大增至35檔，其中前十強介於25.83%至74.57%間，電子股共七檔，另外兩檔是生技醫療股、一檔電機機械股。

本周漲幅前十強依序為高明鐵74.57%、高性能聚醯亞胺薄膜材料股達勝58.17%、免疫療法醫藥研發商安立璽榮-KY的40.65%、嵌合抗原受體T細胞療法平台股宇越生醫*37.53%、真空機台製造股鋒魁科技33.64%、半導體材料股山太士30.91%、半導體測試零組件製造商勵威30.13%、AOI檢測模組及設備股華洋精機28.03%、電子應用膠材及特用塑料股喬越27.95%、LCD材料光學膜股達輝光電25.83%。