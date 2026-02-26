證交所赴印度 GIFT City 簽 MOU 展現亞資中心國際布局成果

快訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所近日赴印度古吉拉特邦國際金融特區 Gujarat International Finance Tec-City（GIFT City），拜會當地主管機關、交易所以及資產管理機構，並分別與金融特區內兩家交易所簽署合作備忘錄（MoU），展現臺印雙邊交易所積極探索跨境合作商機的努力，亦標誌著兩地資本市場合作的重要里程碑。

證交所表示，這次由業務委員暨亞洲資產管理中心推動辦公室執行長胡則華率隊，赴GIFT City參與由印度國際金融服務中心管理局（IFSCA）主辦的全球證券市場高峰論壇（Global Securities Markets Conclave, GSMC），並受邀出席由Bloomberg主持的閉門圓桌會議，與來自各國之證券市場及資產管理機構代表進行交流。

證交所並分別與孟買證券交易所子公司 India International Exchange（India INX）及印度國家證券交易所子公司 NSE International Exchange（NSEIX）簽署合作備忘錄，為臺印雙邊資本市場建立長期交流平台。

透過這次合作，雙方將增進彼此市場制度與商品之認識，並就共同行銷雙邊市場、提升臺灣資本市場於印度及國際市場的能見度，以及逐步探索未來跨境商品合作之可能性進行交流。

此外，證交所這次出訪亦拜會當地主管機關國際金融服務中心管理局（IFSCA）、兩家國際交易所以及三家資產管理業者，除深入了解印度金融特區之制度優勢與發展經驗、積極向國際市場宣傳臺灣資本市場及亞洲資產管理中心（AAMC）政策方向，亦探詢未來合作機會。

展望未來，證交所將持續深化國際連結，促進跨市場合作，並提升全球投資人對臺灣資本市場的認識。

